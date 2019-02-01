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19:29 01 Şubat 2019
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    Haluk Levent

    Kolombiya Devlet Başkanı'ndan Haluk Levent'e teşekkür

    © AA /
    Türkiye
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    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, paraları olmadığı için Atatürk Havalimanı'nda 13 gün yaşamak zorunda kalan Kolombiyalı dansçılara yardım eden sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP Platformu'na, çabalarından dolayı teşekkür etti.

    Atatürk Havalimanı
    Twitter
    Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan Kolombiyalı dansçılar ülkelerine döndü
    Kolombiyalı 7 dansçının ülkelerine dönmeleri için uçak biletlerinin alınmasını ve otelde konaklamalarını sağlayan Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile konuya ilişkin geçen gün Kolombiya Devlet Başkanlığı Özel Kalemi'nden telefonla arandığını ve Başkan Ivan Duque adına kendisi ve ekibine "teşekkür" edildiğini duyurdu.

    Levent, Twitter hesabından paylaştı mesajında "Kolombiyalı dansçılar mahsur kalmışlardı uzun bir süre. AHBAP'lar olarak ülkelerine göndermiştik. Önceki gün Kolombiya Devlet Başkanlığı özel kalemi arayıp Ivan Duque'nin teşekkürlerini iletti. Bugün de Kolombiya Ankara Büyükelçiliği bunu gönderdi. Dünya AHBAP oluyor" ifadelerini kullandı.

    'YAPILAN İYİLİK DÜNYANIN ÖTEKİ UCUNDA BİLE OLSA KARŞILIĞINI BULUYOR'

    Haluk Levent, Kolombiya'dan gelen sürpriz telefon için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

    Kolombiyalı dansçılar
    DHA
    Kolombiyalı dansçılar 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor
    "Geçtiğimiz günlerde Kolombiya Devlet Başkanlığı Özel Kalemi'nden arandım. Bana ve AHBAP'a Başkan Ivan Duque adına teşekkür edildi. Bizden iletişim bilgileri istendi ve biz de kendilerine bu bilgileri verdik. Bu arama beni çok mutlu etti. Daha sonra Büyükelçilik bizi mutlu etti. Yapılan iyilik dünyanın öteki ucunda bile olsa karşılığını buluyor. AHBAP olarak elimizden ne geliyorsa dostlarımıza yardımcı olacak, dostlarımızla organize olarak ihtiyacı olanların derdine derman olmaya çalışacağız. Önümüzdeki zamanda Latin Amerika'ya bir seyahat planım var. O seyahatim sırasında Kolombiya'ya da gitmek istiyorum. Orada dostluk kurduğum dansçılarla görüşeceğim".

    HAVALİMANINDA 13 GÜN

    Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, Aralık ayında ülkelerine dönmek istedi. Ancak dönüş için uçak bilet parası olmayan dansçılar 13 gün Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalmıştı. Kolombiyalı dansçıların hikayesinin basın ve medyada geniş yer bulmasının ardından harekete geçen Haluk Levent ve AHBAP, 7 dansçının uçak biletini temin etti. Dansçılar uçuş gününe kadar terminalden alınarak 3 gün boyunca bir otelde konaklatılmış ve daha sonra da 26 Aralık'ta ülkelerine gitmişti.

    Etiketler:
    Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), Ivan Duque, Haluk Levent, Kolombiya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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