Kolombiya Devlet Başkanı'ndan Haluk Levent'e teşekkür

Levent, Twitter hesabından paylaştı mesajında "Kolombiyalı dansçılar mahsur kalmışlardı uzun bir süre. AHBAP'lar olarak ülkelerine göndermiştik. Önceki gün Kolombiya Devlet Başkanlığı özel kalemi arayıp Ivan Duque'nin teşekkürlerini iletti. Bugün de Kolombiya Ankara Büyükelçiliği bunu gönderdi. Dünya AHBAP oluyor" ifadelerini kullandı.
Kolombiyalı dansçılar mahsur kalmışlardı uzun bir süre.AHBAP’lar olarak ülkelerine göndermiştik. Önceki gün Kolombiya devlet başkanlığı özel kalemi arayıp Ivan Dugue’nin teşekkürlerini iletti. Bugün de Kolombiya Ankara Büyükelçiliği bunu gönderdi. Dünya AHBAP oluyor 😊😊😊😊 pic.twitter.com/OJK6OWIf3A— Haluk Levent (@haluk_levent) 1 Şubat 2019
'YAPILAN İYİLİK DÜNYANIN ÖTEKİ UCUNDA BİLE OLSA KARŞILIĞINI BULUYOR'
Haluk Levent, Kolombiya'dan gelen sürpriz telefon için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:
HAVALİMANINDA 13 GÜN
Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, Aralık ayında ülkelerine dönmek istedi. Ancak dönüş için uçak bilet parası olmayan dansçılar 13 gün Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalmıştı. Kolombiyalı dansçıların hikayesinin basın ve medyada geniş yer bulmasının ardından harekete geçen Haluk Levent ve AHBAP, 7 dansçının uçak biletini temin etti. Dansçılar uçuş gününe kadar terminalden alınarak 3 gün boyunca bir otelde konaklatılmış ve daha sonra da 26 Aralık'ta ülkelerine gitmişti.
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