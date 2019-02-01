Bayer: CHP birçok yerde adaysız kalabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, bugünkü köşesinde adaylık için aday adaylarından 5-10 bin lira alındığını belirterek, "CHP birçok yerde adaysız kalabilir" iddiasını ortaya koydu.

Bayer'in "Kemal Bey kulaklarını tıkamış" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

— CHP'yi bekleyen tehlike.. CHP Genel Merkezi farkında mıdır? Adaylık için aday adaylarından 5-10 bin lira alındı. Belediye ve il genel meclisi üyelikleri için ödenen bedelleri de düşünün. Genel Merkez ne diyordu? “Ben adayları sandık koyup seçeceğim. Eğilim yoklaması yapacağım.” Ancak bunların hiçbiri dikkate alınmadı.

— Yarın, oylama biçimi bakımından usule uyulmaması, usulsüz olarak adaylıkları belirlenmesi nedeniyle yargıya gidilirse ne olacak? CHP birçok yerde adaysız kalabilir.