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01:40 02 Şubat 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB

    İBB: Hiçbir vakfa nakit aktarımı söz konusu değildir

    © Wikipedia /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) medyada yer alan "Vakıflara para aktarılıyor" haberlerini yalanladı. İBB'den yapılan açıklamada, "Hiçbir vakfa nakit aktarımı kesinlikle söz konusu değil" denildi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    İmamoğlu: İBB'nin vakıf ve derneklere desteği 847 milyon lira, hayatı ucuzlatacağım
    İBB, medyada yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    — Bazı medya organlarında çarpıtılarak haber konusu edilen 'İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu' gerçek dışıdır, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle oluşturulduğu anlaşılmaktadır. İBB’nin Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimlerine yaptığı hizmetler, yandaşlık ithamı ile çarpıtılarak algı operasyonu yapılmaktadır.

    — Öyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, spor salonu olmayan 280 adet okula yapılan Kapalı Spor Salonları gibi büyük yatırımların maliyetleri dahi vakıflara aktarılmış gibi lanse edilmiştir. Bu akla ve vicdana sığmayan karalama kampanyası ile ayrıca Terör Örgütü FETÖ’den devralınan okul ve yurtlar için yapılan çalışmalar da görmezden gelinerek hedef saptırılmaya çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "İBB’nin tüm faaliyetleri, 5216 sayılı Belediye Kanunu’na, ilgili yasal prosedürler ile protokollere uyularak ve İBB Meclisi’nden bütçe onayları alınarak yapılmaktadır. İlgili haber ve yayınlar için kurumumuzun her türlü yasal hakkının saklı olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

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    Etiketler:
    vakıf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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