Asker uğurlama konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet P'nin kullandığı 46 N 3374 plakalı otomobil, şehirler arası otobüs terminali karşısındaki servis yolunda İsmail H. idaresindeki 33 D 5388 plakalı otomobille çarpıştı.
© AA / Burak Milli
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 33 D 5388 plakalı otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptı.
Kazada sürücü İsmail H. (45) ile aynı araçtaki Esme (38), Begüm (12) ve Hızır H. (2) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Araçlardakilerin asker uğurlama için terminale gittikleri öğrenildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)