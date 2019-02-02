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06:38 02 Şubat 2019
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    Mahkeme

    Direksiyon başında dans eden sürücüye 5 ay hapis cezası

    © AA /
    Türkiye
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    Adana'da aracının kapısını açarak dans eden sürücüye hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmadı, ceza onanırsa sürücü hapse girecek.

    Playstation network
    © East News / Bartosz KRUPA
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    Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü, "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen tutuksuz İslam S. geldi.

    İslam S. savunmasında, olayın doğru olduğunu belirterek, hareket halindeki aracının kapısını açıp ayakta dans etmesini, arkadaşına şaka ve komiklik olsun diye yaptığını söyledi.

    Trafiğin boş olduğunu ileri süren İslam S, "Tehlikeli bir durum bulunmuyordu. 15 kilometre hızla gidiyordum. Hızım fazla olsa o hareketleri yapamazdım. Trafiği tehlikeye sokma gibi bir hareketim yoktu." diye konuştu.

    Mahkeme hakimi, sanık İslam S'yi "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın cezasını, duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 aya indirdi.

    CEZASI ONANIRSA HAPİS YATACAK

    Murat Yeni
    © AA /
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    Daha önce işlediği bir suçtan da 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan sanığın, bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat getirmeyen hakim, verdiği hapis cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirmedi.

    Hakim ayrıca, hapis cezasını TCK'nin 51. maddesinde yer alan "adli para cezasına, cezasını kamu kurumunda çekmesine ya da belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya" gibi seçenek yaptırımlara çevrilmesine de yer olmadığına karar verdi.

    Sanık İslam S, verilen hapis cezasının Adana Bölge Adliye Mahkemesince onanması halinde cezaevine gönderilecek.

    OLAY

    Adana'da hareket halindeki aracının kapısını açıp dans ederken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılan sürücü İslam S, 31 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

    Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmekten" bin 2 lira, "emniyet kemeri kullanmamaktan" 108 lira para cezası uygulanmış ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" de ehliyetine el konulmuştu.

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    Etiketler:
    Hapis cezası, Dans, sürücü, Adana, Türkiye
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