Prof. Dr. Canan Karatay, "Kolesterol diye bir hastalık yok. Kolesterolü çıkaran hekimler değil ilaç firmalarıdır. İyi kolesterol, kötü kolesterol diye bir şey yok. Kolesterolden korkmayın. Kolesterolü olan hanımlar ve beyler daha uzun yaşıyorlar" dedi. Karatay, tehlikeli olanın kolesterol değil, trigliseri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk'ten Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

Karatay, mevsiminde yetişen sebzelerin tüketilmesi gerektiğini belirterek "Kışın patlıcan tüketmeyin" diye konuştu. Karatay patlıcan yerine yumurta tüketilmesini önerdi.

© AA / Arşiv Ekmek unlarına potasyum bromür katıldığını söyleyen Canan Karatay'a para cezası

"Kolesterol diye bir hastalık yok. Kolesterolü çıkaran hekimler değil ilaç firmalarıdır" diyen Karatay, devamında "İyi kolesterol, kötü kolesterol diye bir şey yok. Kolesterolden korkmayın. Kolesterolü olan hanımlar ve beyler daha uzun yaşıyorlar. Çok büyük bir tıp yalanı uyduruldu. Yüksek kolesterolden korkmayın. Karaciğeri yağlandıran kan şekerinden kork! Kolesterol yağ değil hormondur" ifadesini kullandı.

Karatay, şunları kaydetti:

- İtfaiye arabaları giderler. Yangını onlar mı çıkarırlar? Hayır. Onlar yangını söndürmeye giderler. İşte vücutta da çıkan yangını söndürmeye giden kolesterollerdir. Kötü şeker vücutta trigliseriti yükseltir. Beyaz şekerden, tatlılardan, gazlı içecekleri ağzımıza koyduğumuz anda kan şekeri yükselir. Bu dolaşıma karıştığı anda bütün hücreleri bozar. Trigliseritler 22 tür hastalık üretiyor. Tansiyon yüksekliği, kan yağlarının altüst olması, damar tıkanıklığı, damar sertliği ve kanserler. O halde tehlikeli olan kolestrol falan değil trigliserittir.

— Yağlar margarin olduğu anda trans yağ olur. Zeytinyağlı çok sağlıklıdır, ama işlem gördüğü zaman trans yağdır. İşlenmemiş, doğal gıdalara yönelinmelidir. İnsan vücudunu okyanus ve uzay gibi düşünün. Bir tek kolesterol tek başına zararlı olamaz. Sigara içiyorsanız, kızartma yiyorsanız, fabrikadan çıkan her şeyi yiyorsanız bitti zaten… Ev yoğurdu, köy yumurtası hakiki besinlerdir. Ekmek besin değildir, sizi kandırıyor. Ekmek yediğiniz için acıkıyorsunuz.