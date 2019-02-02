Ahmet Kural, Sıla lehine ifade veren kadından şikayetçi oldu

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı belirtilen gece, kavgayı duyduğunu vurgulayarak ifade veren kadından şikayetçi oldu. O gece yan villada bulunan kadının yalan tanıklık yaptığını öne süren Kural, savcılığa başvurdu.
© Fotoğraf : DHA
TAKİPSİZLİK KARARI
Sıla'nın avukatının davada tanık olarak gösterdiği H. Z. T. adlı kızla ilgili yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Kararda; yalan tanık iddiasının ancak yargılama neticesinde belli olacağı ifade edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)