Ahmet Kural, Sıla lehine ifade veren kadından şikayetçi oldu

Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı belirtilen gece kavgayı duyduğunu belirterek ifade veren kadından şikayetçi oldu.

© Fotoğraf : DHA Sıla-Kural davasına Aile Bakanlığı da dahil oldu

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı belirtilen gece, kavgayı duyduğunu vurgulayarak ifade veren kadından şikayetçi oldu. O gece yan villada bulunan kadının yalan tanıklık yaptığını öne süren Kural, savcılığa başvurdu.

TAKİPSİZLİK KARARI

Sıla'nın avukatının davada tanık olarak gösterdiği H. Z. T. adlı kızla ilgili yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Kararda; yalan tanık iddiasının ancak yargılama neticesinde belli olacağı ifade edildi.