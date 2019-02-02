Sarıgül: CHP içinde iktidar olmak istemeyen, Kılıçdaroğlu'nu eksik bilgilendiren bir kadro var

CHP'den istifa edip DSP'ye geçen eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresinde ona eksik bilgiler veren ve yanlış yönlendiren kadrolar var. CHP'de partinin iktidar olmasını istemeyen kadrolar var" dedi.
Yeniden Şişli'den aday olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yerel seçimlerde kendisi için "En değerli adayım" dediğini belirten Sarıgül, "5 sene sonra Sarıgül'e kendi ilçesini aday yapmakta zorlanıyorsunuz. Bu meseleyi benim meselem olmaktan çıkarmak genele yaymak lazım" dedi.
MESSİ BENZETMESİ
Sarıgül, Çelik'in "CHP'liler Sayın Sarıgül biraz daha bekleseydi keşke dediler?" ifadesi üzerine "Bazı şeyleri hissedersiniz. Barcelona'nın antrenörüsünüz, Messi'yi oynatmıyorsunuz nasıl kazanacaksınız? CHP'den kimse arayıp PM'nin eğilimi bu yönde demedi. 48 aydır çalışıyorum. Belediye başkanlığında siyasi yaşamda boşluk verirseniz olmaz. Kır gezilerini, pikniklerini, cenazelerini kaçırmadım. Sabah 6'dan gece 11'e kadar yurttaşlarımla beraberim. Hiç kimse aramadı. Sayın Kılıçdaroğlu da aramadı ama yakın çevresinden bana çok iyi duygu yüklü telefonlar geldi" diye konuştu.
Seçimlere 57 gün kaldığını ve CHP'de adayların hala tam olarak belli olmadığını belirten Sarıgül, "Nasıl bu adaylar gidecek projelerini anlatacak. Ben ana muhalefette sistem meselesine üzülüyorum. İktidar 25 yıldır belediyeleri yönetiyor. Muhalefet olarak görevimiz iktidarın yanlışlarını söylemek. Adayların açıklanmasını toplumsal barışla yapmak lazım. CHP adaylarını 1 yıl önce açıklamalı" ifadesini kullandı.
- Ben Kılıçdaroğlu'na asla kırgın değilim. Ben kendisinin çok iyi olduğunu biliyorum. Sayın genel Başkanın çevresinde ona eksik bilgiler veren ve yanlış yönlendiren kadrolar var. CHP'de partinin iktidar olmasını istemeyen kadrolar var. Yarın DSP Genel Merkezi toplanacak ve resmi karar verilecek. Bana gönüllerini açtılar, onlara çok teşekkür ediyorum. 2009'da DSP'den aday olup kazandım. Beni CHP Genel Merkezi'nden bir tek yönetici aramadı. Ben 48 aydır çalışıyorum. Sahadayım. Belediye Başkanlığı'nda boşluk vermek olmaz. Bir tek düğün, cenaze kaçırmadım. Bu çalışmaları yaptığımı herkes biliyor. CHP'den bir tek kişi beni aramadı. Sayın Kılıçdaroğlu da beni aramadı ama yakın çevresinden bana telefonlar geldi. Şişli'de 2009'da da benzer bir seçime şahit olduk. Şişli'de herkesi kucaklayacağız. Çok daha fazla oy alırsak sakın şaşırmayın.
'EKREM BEY'E BAŞARILAR DİLİYORUM'
— Ekrem Bey'e başarılar diliyorum. Onunla ilgili bu saatten sonra bir şey söylemem doğru olmaz. DSP ve CHP dışında siyaset yapmam. Şişli halkı istediği için tekrar aday oldum. Geniş bir ekip ile çalışıyoruz.
- Kafam tamamen Şişli'de. 1 yıl içerisinde orayı eski havasına kavuşturmak istiyorum. Bir şehrin marka caddeleri vardır. Eskiden de İstanbul'a gelenler Nişantaşı ve Abdi İpekçi'ye gelirdi. Biz Nişantaşı'nı gelin gibi süslerdik. Konserler, etkinlikler olurdu. Faytonlar gelirdi, yılbaşında suni kar yağdırırdık. 3 aylık süre içerisinde milyonlar oraya akardı. Oradaki esnaf 8 aylık cirolarını 3 ayda yapardı. Şişli'de sanayi, turizm, ticaret var. Şişli çekim merkezi 5 yıldır ışığı söndü ama yakın zamanda tekrar ışığını yakacağız.
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