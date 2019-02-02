Necati Şaşmaz'ın 10 milyon TL tazminat istediği eşi: 'Sana Polat Alemdar gibi davranacağım' diyordu

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtığı 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz karşı boşanma davası açtı. Nagehan Şaşmaz, eşinin kendisine "Sana Polat Alemdar gibi davracağım" dediğini aktardı.
Nagehan Şaşmaz, 20 yaşında, Kurtlar Vadisi dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile 12.12.2012 tarihinde evlendi. Evliliğin birinci yılında ilk oğlunu kucağına alan genç kadın, 4 yıl sonra da ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Sessiz ve sakin bir hayat süren Nagehan Şaşmaz, 7 yıllık evliliğinin sonunda ise Necati Şaşmaz'ın kendisine karşı 10 milyon TL tazminat isteyerek açtığı boşanma davasıyla gündeme geldi. Nagehan Şaşmaz eşine, karşı boşanma davası açarak yanıt verdi.
2 çocuk annesi, dava dilekçesinde evliliklerinin 'peri masalı' olarak başladığını ancak zaman içerisinde Necati Şaşmaz'ın Türk toplumunun hassasiyetleri, genel ahlaka aykırı davranışları, kötü alışkanlıkları, bağımlılıkları, ihaneti ve uyguladığı fiziksel, cinsel, duygusal şiddet ile kabusa döndüğünü öne sürdü. İkinci oğlunun doğumundan sonra, eşinin dayanılmaz davranışları ve çocuklarının geleceği için evlilik birliğini bitirme kararı aldığını anlatan Nagehan Şaşmaz, dilekçesinde evliliği boyunca her zaman eşinin yanında yer aldığını vurguladı.
Hamilelik dönemlerinde Necati Şaşmaz'dan ilgi görmediğini, doğum günü dışında bir kez bile yemeğe ve dışarıya çıkmadığını iddia eden genç kadın, eşinin sette olamadığı günlerde ise odasına kapandığını, kendisini yanına yaklaştırmadığını öne sürdü. Negahan Şaşmaz, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne avukatları Deniz Ketenci ve Özge Tokgöz aracılığıyla dün açtığı karşı boşanma davasının dilekçesinde çarpıcı iddialara ortaya attı.
Dilekçesinin devamında anne olduktan sonra kayınvalidesi ve kayınbabası tarafından evde gözetim altına alındığını, Necati Şaşmaz'ın bebeği ve kendisiyle ilgilenmemesi nedeniyle zor bir loğusalık dönemi geçirdiğini ifade ederek, 'bebeğine devamlı süt verme baskısı yapıldığını' ileri sürdü. Nagehan Şaşmaz, "Sütüm yetersiz olduğu zamanlarda bile, bebeğin aç kalması ve açlıktan ağlaması bile önemsenmeyerek, bebeğe mama vermem engellenmiştir" dedi.
Evliliğin ardından kendini farklı bir sarmalın içinde bulduğunu ifade eden Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın kendisini birçok kez tanıklar önünde seçilmiş kişi 'mehdi' ilan ettiğini de iddia etti.
Nagehan Şaşmaz, evlendiği tarihte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu, diplomat olma hayali kurduğunu, daha sonra bu hayalinden vazgeçerek, akademik kariyer yapmak istediğini ancak Necati Şaşmaz'ın kendisine "Ben üniversite mezunu değilim. Senin üniversite bitirmen beni ezer, okula gitmeni istemiyorum" dediğini ileri sürdü. Nagehan Şaşmaz, eşinin kendisine, "Akademisyen maaşı ile mi yaşayacaksın. Senden bir b.k olmaz daha fazla zorlama" dediğini iddia etti.
Nagehan Şaşmaz, ikinci çocuğunun doğumunun ardından Necati Şaşmaz'ın ihanetlerini fark ettiğini belirtti. Necati Şaşmaz'ın dalgalı bir ruh hali bulunduğunu savunan Nagehan Şaşmaz, kendisini, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" diyerek, tehdit ettiğini iddia etti.
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