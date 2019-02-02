Emniyet müdürü paylaştı: Şok uygulamada şok mesajı gördük

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 19 mahallede her akşam vatandaşlarla bir araya gelen Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve ekibi çalışmaların yanı sıra uyuşturucu uygulamalarına aralıksız devam ediyor.
Ahmet Metin Turanlı, üzerilerinde uyuşturucu madde yakalanan 3 kişiye, ‘Mesajı aldık' diyerek cevap verdi. Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
— Mesajı aldık! Şok uygulama yapan ekibimiz, 3 kişide 4 gram esrar yakaladı. Gramajı küçük ancak mesajı büyük bir sürprizle karşılaştı. İçici/uçucular malzemeyi gazete kağıtlarına sarmışlar. Dikkatlice bakınca bu gazete parçalarına; "zehir silahı" "korkunç" "asliye ceza mahkemesi" gibi yazıları gördük. Şok uygulamada şok mesajı gördük. İçene, uçana, satanadır sözümüz; uyuma gör illeti. Hep beraber koruyalım milleti. Pazartesi akşamı 20.21 İncivez Mahallesi'ndeyiz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)