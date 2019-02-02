Soylu'dan HDP'li vekillere: Hadi gitsinler de görelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ihlamurlar Kasrı'nda muhtarlarla bir araya geldiği programda, konuşmasına başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara başarı dileklerini iletti. Türkiye'nin 31 Mart'taki meselesinin, ülkede kurulmuş herhangi bir sandıktan sadece bir belediye başkanı çıkarmak olmadığını belirten Soylu, bunun böyle görüldüğü zaman meselenin tam anlamıyla anlaşılamayacağını söyledi.

Soylu, Türkiye'nin 31 Mart akşamından beklentisinin, 15 Temmuz'daki kararlı duruşun altına kalın bir imza 'Yenikapı ruhu'nun altına güçlü bir mühür vurabilmek olduğunu ifade etti. Soylu, "Bizim meselemiz, Türkiye'nin başına yıllardır türlü türlü çorap örmeye çalışanlara karşı milli iradeden, demokrasiden ve istikrardan yana sağlam bir duruş ortaya koymaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Türkiye'nin geçmişindeki yerel ve genel seçimleri anımsatarak, "Birileri çıkıyor hükümeti altüst edebilmek, Türkiye'yi yöneten insanlara başka bir tabloyu oluşturabilmek için ellerinden geleni ortaya koymaya çalışıyor. Bunu hem dışarıdan aldığı desteklerle hem de kendi içerisinde on yıllardır sinsi bir şekilde oluşturdukları medyadan, bütün kamuoyu araçlarına kadar hepsiyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunların hepsinden ayakta kalabilmemizin bir tek sebebi var, o da peşi sıra gelen seçimler" diye konuştu.

'HER ON YILDA KİRLİ BİR TEZGAH'

Bugün Türkiye'nin başına hangi çoraplar örülmeye çalışıldığını iyi hesap ettiklerini vurgulayan Soylu, Türkiye'nin terörle, darbelerle, fitnelerle, ekonomiyle yorulduğunu, Çorum ve Kahramanmaraş olaylarıyla, Hamido suikastlarıyla karşı karşıya bırakıldığını anımsattı.

Süleyman Soylu, her on yılda kirli bir tezgah ortaya konup Türkiye'nin önünün darbelerle kesmeye çalışıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

— Bütün bunları yaparken de bir de terör ortamı oluşturmaya çalıştılar. Taşeronlarına PKK'yı kurdurdular, bu milleti etnik kökenleri üzerinden ayrıştırmak istediler, aramıza nifak ve nefret sokmaya çalıştılar. İnsanlarımızı şehit ettiler, paramızı verdik, enerjimizi verdik. Dünya işine gücüne bakarken, üç kuruşluk ülkeler turizm ve üretim zengini olurken, bizi bu saydığım işlerin tamamıyla meşgul ettiler. Darbeleri de üretimsizliği de kardeş kavgalarını da terörü de Türkiye'nin ayağına bir pranga olarak taktılar.

'ŞU ANDA KİMİN UMURUNDA TERÖRİST BAŞI'

© AA / Gökhan Balcı Özhaseki: HDP'nin değil Kürt vatandaşlarımızın oyuna talibiz

Bakan Soylu, Türkiye'nin karıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

— Dün Mardin'de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP'ciler, 'PKK'nın siyasi kolu' diyorum onlara, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar, biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar. Burada söylemek istiyorum, onların da propagandalarını yapmak istemiyorum.

'HADİ GİTSİNLER'

— Terörist başı, şu anda kimin umurunda, terörist başı. Onun için açlık grevi de yapan güya sözde eski bir milletvekilinin evine gidip, onunla beraber nöbet tutmaya çalışıyorlar. Yani işi tekrar etnik köken üzerinden nasıl hareketlendirilir, onlar eski zamanlardaydı. Şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım, hadi gitsinler.