CHP kulisi: MYK'da Şişli için Gürsel Tekin'in ismi gündeme geldi

CHP'de Parti Meclisi'nin onayına sunulacak yaklaşık 100 kişilik listenin görüşüldüğü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının bitimine dakikalar kaldı. Son şekli verilecek liste, Parti Meclisi'nin (PM) onayına sunulacak.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre Erzurum, Muş ve Şırnak adayları belli olacak. Henüz belirlenemeyen Ordu ve Siirt ise PM'ye sunulmayacak.

Gürsel Tekin'in adaylığının gündeme geldiği Şişli'de eski SHP İlçe Başkanı Muammer Keskin'in PM onayına sunulacak listede yer alabileceği öğrenildi.

Maltepe için PM onayına eğer bir isim sunulursa bunun mevcut başkan Ali Kılıç olması bekleniyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bir ismi oylatmadan, doğrudan aday belirleme yetkisi talep edebileceği belirtiliyor.

Dün Kılıçdaroğlu'nun adaylık teklifini kabul eden ÖDP'li Alper Taş da Beyoğlu için PM'nin onayına sunulacak.