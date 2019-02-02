CHP MYK'dan çıkan adaylar: Beyoğlu'nda Alper Taş, Şişli'de Muammer Keskin

31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere iki aydan az süre kala CHP'de aday belirleme çalışmaları sürüyor.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi'ne (PM) Beyoğlu'nda ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'ın, Şişli'de eski SHP'li Muammer Keskin'in ismini sundu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Silivri, Bodrum ve İzmir'in Bayraklı ilçesi için Parti Meclisi'nden yetki isteyecek.
KADIKÖY'DE YENİDEN ŞERDİL ODABAŞI
MYK'da alınan karara göre, tartışmalı bir oylama sonucu adaylığı geri çekilen Şerdil Odabaşı, yeniden Kadıköy Belediye Başkan adaylığı için PM'ye sunulacak.
'BEN OLMAYACAKSAM O OLSUN'
İddiaya göre, dün genel merkeze gelen mevcut Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, parti yönetimine "Ben aday olmayacaksam Muammer Keskin olsun, kendisini desteklerim" dedi. Bunun üzerine konu Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) gündeme geldi ve Keskin'in aday gösterilmesinin Parti Meclisi'ne (PM) sunulmasına karar verildi.
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