CHP MYK'dan çıkan adaylar: Beyoğlu'nda Alper Taş, Şişli'de Muammer Keskin

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantıda Parti Meclisi'ne (PM) Beyoğlu Belediyesi için Alper Taş, Şişli Belediyesi için ise Muammer Keskin'in sunulması kararlaştırıldı.

31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere iki aydan az süre kala CHP'de aday belirleme çalışmaları sürüyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi'ne (PM) Beyoğlu'nda ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'ın, Şişli'de eski SHP'li Muammer Keskin'in ismini sundu.

MYK'da ayrıca Maltepe'de Ali Kılıç'la yola devam edilmesi gerektiği kararı alındı. İzmir Buca'da Suat Nezir, Adana Seyhan'da Akif Kemal Akay'ın ismi üzerinde mutabık kalındı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Silivri, Bodrum ve İzmir'in Bayraklı ilçesi için Parti Meclisi'nden yetki isteyecek.

KADIKÖY'DE YENİDEN ŞERDİL ODABAŞI

MYK'da alınan karara göre, tartışmalı bir oylama sonucu adaylığı geri çekilen Şerdil Odabaşı, yeniden Kadıköy Belediye Başkan adaylığı için PM'ye sunulacak.

'BEN OLMAYACAKSAM O OLSUN'

İddiaya göre, dün genel merkeze gelen mevcut Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, parti yönetimine "Ben aday olmayacaksam Muammer Keskin olsun, kendisini desteklerim" dedi. Bunun üzerine konu Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) gündeme geldi ve Keskin'in aday gösterilmesinin Parti Meclisi'ne (PM) sunulmasına karar verildi.