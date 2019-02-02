Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazandı: Ankaralılara döner ısmarlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtıkları manevi tazminat davası kararının Yargıtay tarafından onandığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleriyle birlikte yaklaşık 27 bin TL ödeyeceğini aktaran Savruk, "Kararı götürüp icra dairelerine müracaatımızı yaptık. 12 bin TL'lik tazminat avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte 27 bin TL'ye yükselmiş oldu. Birkaç gün içinde davalıya tebliğ edilir ve tazminatı tahsil ederiz" ifadelerini kullandı.

Savruk, Özhaseki'nin, kazandığı 27 bin lira tutarındaki yeni tazminatı ile Ankaralıları Ankara döneri yemeye davet edeceğini duyurdu.

Özhaseki geçen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin TL'nin üzerinde tazminat aldığını, bu tazminatlarla sucuk dağıttığını ve devam eden başka davaların da olduğunu belirtmiş; "Kazanırsam bu kez Ankara'da Ankara döneri dağıtacağım" demişti.