Yılmaz: INF’nin sonlandırılması dünyaya tehdit oluşturacak

Bağımsız Ardahan Öztürk Yılmaz, Sputnik'e açıklamasında, "ABD'nin tek taraflı olarak INF'ten çekilme kararı alması iki ülke, iki süper güç arasındaki tansiyonu daha da fazla artıracak. Bu karar, bu zamana kadar olumlu yönde kaydedilmiş mesafeye de sekte vuracak. Keşke bu karar alınmamış olsaydı. Uzlaşmayla, karşılıklı suçlamalar bir şekilde giderilebilirdi. Ancak bu kararın alınmış olmasına rağmen iki ülkenin diplomatik kanalları ve bütün imkanları kullanarak bu konuda bir uzlaşmaya varmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.
— Birincisi bunun iç boyutu var. ABD Başkanı Donald Trump iç politikada, Rusya'ya karşı elinin zayıf olmadığını gösterme ihtiyacı duyduğu bir dönem yaşıyor. İkincisi de ABD'deki bazı çevreler halen Rusya'nın Avrupa'yı tehdit ettiği tezini işliyor. Dolayısıyla muhtemelen ABD, Avrupa'da daha fazla yer almak istiyor.
Yılmaz, Rusya'nın tepkisiyle ilgili de şu yorumda bulundu: "Bence bu konuyu, karşılıklı zıtlaşarak değil, diplomatik bir şekilde, masaya oturup bu anlaşmazlıkları gidermek daha akıllıca ve sağlıklı olur diye düşünüyorum".
Yılmaz ayrıca Türkiye'nin her iki tarafa çağrıda bulunarak bu sorunun çözümünde diplomatik çabalar sarf edebileceğini de sözlerine ekledi.
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