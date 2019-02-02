Yılmaz: INF’nin sonlandırılması dünyaya tehdit oluşturacak

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yürürlükten kalkmasının Rusya ve ABD arasındaki tansiyonu daha da yükselteceğini belirten Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, bunun tüm dünyaya tehdit oluşturacağını ve tansiyonu düşürmek için her iki ülkenin diplomatik çabalarının gerektirdiğini kaydetti.

Bağımsız Ardahan Öztürk Yılmaz, Sputnik'e açıklamasında, "ABD'nin tek taraflı olarak INF'ten çekilme kararı alması iki ülke, iki süper güç arasındaki tansiyonu daha da fazla artıracak. Bu karar, bu zamana kadar olumlu yönde kaydedilmiş mesafeye de sekte vuracak. Keşke bu karar alınmamış olsaydı. Uzlaşmayla, karşılıklı suçlamalar bir şekilde giderilebilirdi. Ancak bu kararın alınmış olmasına rağmen iki ülkenin diplomatik kanalları ve bütün imkanları kullanarak bu konuda bir uzlaşmaya varmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

© Sputnik / Sergei Mamontov Putin: INF Anlaşması'nı askıya alıyoruz

"Bunun bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar, gelecekte yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından gerekli olduğunu düşünüyorum. Anlaşmanın önce askıya alınması sonra sonlandırılacağının söylenmesi sadece bu iki ülke değil, bölgesel ve küresel güvenliğe bir tehdit oluşturacağını düşünüyorum" ifadesini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti:

— Birincisi bunun iç boyutu var. ABD Başkanı Donald Trump iç politikada, Rusya'ya karşı elinin zayıf olmadığını gösterme ihtiyacı duyduğu bir dönem yaşıyor. İkincisi de ABD'deki bazı çevreler halen Rusya'nın Avrupa'yı tehdit ettiği tezini işliyor. Dolayısıyla muhtemelen ABD, Avrupa'da daha fazla yer almak istiyor.

Yılmaz, Rusya'nın tepkisiyle ilgili de şu yorumda bulundu: "Bence bu konuyu, karşılıklı zıtlaşarak değil, diplomatik bir şekilde, masaya oturup bu anlaşmazlıkları gidermek daha akıllıca ve sağlıklı olur diye düşünüyorum".

Yılmaz ayrıca Türkiye'nin her iki tarafa çağrıda bulunarak bu sorunun çözümünde diplomatik çabalar sarf edebileceğini de sözlerine ekledi.