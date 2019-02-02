Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, Kılıç ve Örs'ü gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 1 tabanca ile çok sayıda mermi, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hatice Ruken Kılıç ve Hatice Aşık, 10 Ağustos 2015'de Sarıyer'deki Amerikan Konsolosluğu'na saldırıda bulunmuş, Aşık yaralı yakalanırken, Kılıç olay yerinden kaçmıştı.
DHKP-C'nin üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı https://t.co/oRRW2ygaY7 pic.twitter.com/95xjU07xIG— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 2, 2019
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