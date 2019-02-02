İstanbul'da Venezüella ile dayanışma eylemi: 'Direnen Venezüella halkı kazanacak'

© AP Photo / Fernando Llano, File İstanbul'da Venezüella'yla dayanışma eylemi

Venezüella ve Venezüella Başkanı Nicolas Maduro'ya destek sloganları atan grup, ABD aleyhine sık sık sloganlar kullandı.

Komite adına basın açıklamasını okuyan Göksel Kılınç, ABD'nin Venezüella'da hükümeti devirmek için harekete geçtiğini belirterek, ABD'nin Venezüella meclis başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı ilan ettiğini hatırlattı. "Emperyalist sisteme göbekten bağlı olan" ülkelerin de ABD'nin bu kararına destek verdiğini anlatan Kılınç, Guaido'nun "ABD'nin kuklası" olduğunu belirtti.

ABD ve bir bütün olarak emperyalist sistem Bolivarcı Venezüella'nın direncini daha önce de kırmak istediğini belirten Kılınç, şöyle konuştu: "Hugo Chavez önderliğinde ülkesinin en önemli kaynağı olan petrolü kamulaştırarak emperyalistlerin elinden kurtaran Venczuela halkı 15 yılı aşkın bir süre boyunca tekelci sistemin dayattığı ekonomik yaptırımlara göğüs gerdi. Emperyalizm sadece bununla yetinmedi, 2002'de Chavez'i ordu darbesiyle devirmeye çalıştı ancak sokağa dökülen Venezüella halkı bu girişimi boşa çıkardı. Maduro Hükümetini devirmek için Kolombiya sınır hattı üzerinden kartelleri kullanarak ülkedeki temel ihtiyaç maddeleri yağmalandı. Venezüella'da hükümeti destekleyen halk sokaklara döküldüğünde çeteler kanlı saldırılara girişti. Emperyalist merkezlerin güdümündeki OPEC ülkeleri vasıtasıyla Venezüella tek ihraç mali olan petrolün varil fiyatı düşürülerek yoksullaştırıldı. Venezüella'nın Latin Amerika'da CELAC ve ALBA gibi uluslararası örgütlerde ekonomik ve siyasi işbirliği kurma girişimleri de yine baltalandı."

© AA / Emin İleri "Venezüella Dayanışma Komitesi", Beşiktaş Meydan'da bir araya gelerek, Venezüella halkına destek eylemi gerçekleştirdi.

"Kapitalist-emperyalist sistem"in Venezüella'da Chavez önderliğindeki Bolivarcı harekete dönük saldırılarını sürdürdüğünü anlatan Göksel Kılınç, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu saldırılar ancak Venezüella halkının yanımda durarak, sosyalizmi savunarak boşa çıkartılabilir. Direnen Venezüella halkı ve devrimcileri bu saldırıyı da boşa çıkaracaktır. Venezüella Dayanışma Komitesi olarak Venezüella halkının yıllardır süren onurlu mücadelesini selamlıyoruz, Bolivarcı Venezüella'nın yoksul Venezüella için attığı adımları selamlıyoruz, anti-emperyalist ve dünya halklarıyla dayanışma içindeki yolunu selamlıyoruz, dünyanın diğer ucunda, emperyalizme karşı savaşan Venezüella halkına selam olsun, mücadeleleri mücadelemizdir."