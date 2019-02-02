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00:33 03 Şubat 2019
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    Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: Millet AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor ama ha gayret

    © AA / Ali Rıza Akkır
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Millet zaten CHP'nin ve etrafında oluşan ittifakın Türkiye'ye bir hizmet getirmeyeceğini haydi haydi biliyor ve anlıyor. AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor ama ha gayret. Seçime kadar hiçbir saatimizi boş geçirmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

    seçim, sandık
    © AA /
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    Kurtulmuş, Gaziosmanpaşa Spor Komleksinde düzenlenen seçim programında, hedefin daha büyük olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke istikametinde yürüyüşünü bir kere daha cümle aleme gösterecek başarılı bir sonuç alınacağını söyledi.

    Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü bir ülke olması için nedenleri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

    "Türkiye'nin güneyindeki bütün coğrafya Irak işgalinden bu yana başlayan süreçle paramparça hale getirildi. Şimdi 40 sene önce sağ-sol şeklinde oynanan sinsi oyuna benzer başka bir oyun oynanıyor. Türkiye'nin güneyinde Fırat'ın doğusu-batısı tartışması yapılıyor. 40 yıldır PKK eliyle milletin geleceğini harap edenler şimdi Suriye, Irak, Türkiye ve tüm bölge halkanın geleceğini çalmaya çalışıyor. Bu coğrafyayı bölmek ve parçalamak istiyorlar. Bu oyunun farkındayız bu bölgeyi emperyalist planlara böldürmeyeceğiz. Bölge halklarının arasına fitne fesat sokulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu oyunu gören tek ülke olan Türkiye'nin güçlü olması lazım. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan'ın daha güçlü olması lazım. İşte bu seçimler bu açıdan Türkiye'nin yeniden güçlü bir şekilde yolunda devam etmesinin işaretini verecek. Türkiye ekonomik açıdan da bir çok saldırılarla karşı karşıya kalıyor, bunları bertaraf edeceğiz. Türkiye'nin ekonomik açından da güçlü olması için bu seçimden de istikrar çıkacak ve Türkiye yoluna devam edecek".

    'AK PARTİ'NİN BAŞINDA DÜNYA MARKASI OLMUŞ BİR LİDER VAR'

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    © AA / Fikret Delal
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    Kurtulmuş, Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini vurgulayarak, "AK Parti güçlü bir parti, başında dünya markası olmuş bir lider var. Teşkilatları güçlü, bu kadar yıldır belediyelerin başında, nasıl olsa 'AK Parti seçimlerin favorisi' diyerek oturamayız. Hiçbir seçim masa başında kazanılmaz, hiçbir seçim sadece parti güçlü diye kazanılmaz" dedi.

    Hep beraber kalan 56 günlük süreç içinde gece gündüz çalışıp bütün Gaziosamanpaşa'ya ulaşacaklarını dile getiren Kurtulmuş, insanların gönlünü ve zihnini kazanacaklarını vurguladı.

    Kurtulmuş, "Çalışmayıp 'nasılsa güçlüyüz' deyip bir kenarda oturursak sonuç almamız mümkün değil. Cumhurbaşkanımızı görüyorsunuz bir dünya lideri olmasına rağmen neredeyse günün 18-20 saati çalışıyor. Gitmediği yer yok. Çalışmaktan başka çaremiz yok. İnsanlara yaptığımız hizmetleri anlatacağız. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan, belediyecilikte bir marka haline geldi. İstanbul bambaşka bir şehir haline geldi ama yapılacak daha çok hizmetler var. AK Parti'nin ancak kendisiyle kıyaslandığı bir ortamdayız" ifadelerini kullandı.

    Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz/Cumhurbaşkanlığı
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    "Memleket işi gönül işi onun için önce insanların kalplerine girmeliyiz. Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın. Belediyecilikteki çeyrek asırlık tecrübenin üstüne yeni bir safhaya geçiyoruz. İnsanların gönüllerini kazanacağız. Büyük ve güçlü bir Türkiye istikametinde hiçbir ayrım yapmadan 81 milyonu toplayacağız. Bunun için yerel seçimleri yeni bir imkan olarak kabul ediyoruz. Bizim AK Parti'nin büyük siyasetinin Türkiye'ye İslam dünyasına ve tüm dünyaya ne getireceğini bu seçimlerle bir kez daha anlatacağız. İnşallah çok başarılı bir sonuç alacağız".

    'ADAYLARIMIZA ARADIĞIMIZ VASIFLAR VAR'

    Kurtulmuş, hizmetlerin ve seçim manifestosunun vatandaşlara anlatılması gerektiğini aktararak, "Adaylarımızda aradığımız vasıflar var. Tevazu, samimiyet ve gayret. Bizim aramızda kibirli insanların yeri yoktur. Bizim aramızda riyakar adamların, iki yüzlü insanların yeri yoktur. Yol arkadaşlarımızın aynı zamanda gayretli olması lazım. Tembel insanların aramızda yeri yoktur. Bizim başkanlarımızın, şehrimizi yöneten insanların, halkı yönetenlerin üç temel vasfı mutlaka olmalıdır. Bir, adalet, iki emanettir, üç sadakattir. Bizim belediye başkanlarımız adaletli olacak emanete sahip çıkacak ve bütün millete, Gaziosmanpaşa halkına, İstanbul halkına ve Türkiye'nin insanlarına sadakatli olacak. Millet zaten Cumhuriyet Halk Partisinin ve etrafında oluşan ittifakın Türkiye'yi bir hizmet getirmeyeceğini haydi haydi biliyor ve anlıyor. AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor ama ha gayret. Seçime kadar hiçbir saatimizi boş geçirmeden çalışmaya devam edeceğiz. Biz çalışacağız Allah bize ihsan edecek, biz çalışacağız millet bize teveccüh edecek" değerlendirmesini yaptı.

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, PKK, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Gaziosmanpaşa, Türkiye
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