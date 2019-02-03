'Adaylar açıklandıkça iktidar partisi açısından ortaya çıkan gerçek şu: FETÖ ile mücadeleye biraz ara verelim, seçimi kazanalım'

Altaylı, Habertürk internet sitesinde yayınlanan 'Ölenlerin ardından' başlıklı yazısında partilerin yerel seçimler sürecindeki politikalarını ve aday belirleme kriterlerini eleştirdi. Altaylı, muhalefet partilerinin 'partiyi kazanmak' amacıyla hareket ettiğini, iktidarın ise seçim sürecinde 'FETÖ ile mücadeleye biraz ara verelim' anlayışına sahip olduğunu yazdı. Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

''Partilerin belediye başkan adayları belli oldukça ortaya çıkan bir kaç gerçek var.

Ana muhalefet partisi açısından ortaya çıkan gerçek şu:

"Parti içinde kazanmak Türkiye'yi kazanmaktan daha önemli. Önemli olan Türkiye'ye değil, önemli olan partiye sahip olmak.

İktidar partisi açısından ortaya çıkan gerçek ise şöyle:

"FETÖ ile mücadeleye biraz ara verelim. Seçimi kazanalım. Sonra bakarız belki".