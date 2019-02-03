MHP'nin 'Cumhur ittifakı'nda payı yüzde 7 oldu

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin yerel seçim manifestosunu açıkladığı toplantıda il, ilçe ve belde belediye başkanı adayları da açıklandı.
27 büyükşehir ve buralardaki ilçelerin çoğunluğunda adaylıkları AK Parti'ye bırakan MHP için ittifak kapsamında 'tek başına aday' çıkarabildiği yerlerin oranı yüzde 7'de kaldı. MHP'nin ittifak adaylarıyla birlikte toplam belediye başkanı adayı sayısı ise 930 oldu.
AK Parti ve MHP'nin önce kopan daha sonra tekrar başlatılan ittifak görüşmeleri sonucunda il, ilçe ve beldelerde iki parti arasındaki paylaşım da netleşti. MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehirin 27'sinde aday çıkarmezken, AK Parti de buna karşılık Adana, Mersin ve Manisa'yı MHP'ye bıraktı.
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Büyükşehirler dışındaki 51 ilden yalnızca 2'si iki parti arasında paylaşılırken; AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'yi MHP'ye bırakırken, MHP de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı aldı. Büyükşehirlerin ilçelerinde de ittifak yoluna gidilirken, MHP büyükşehirlerin ilçelerinin büyük çoğunluğunda aday çıkarmama yoluna gitti.
Bu rakamlara göre AK Parti, 3'ü büyükşehir 4 il, 88 ilçe ve 10 belde de aday çıkarmayarak buraları ittifak kapsamında MHP'nin adaylarına bıraktı. MHP ise ittifak kapsamında tek başına aday çıkardığı 102 yerle birlikte şimdiye kadar 930 yerde belediye başkan adayını açıkladı.
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