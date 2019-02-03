Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

© Fotoğraf : DHA Meteoroloji'den hortum uyarısı

Yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve kuzey kesimlerde sıcaklık 2 ilâ 4 derece artıyor. İç ve Doğu Anadolu'da ise sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İç ve Doğu Anadolu'da ise sis ve buzlanma ile don olayına karşı yetkililer vatandaşları uyardı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

* Ankara: Az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) 12 derece.

* İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15 derece.

* İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18 derece.

* Adana: Az bulutlu 8 derece.

* Antalya: Az bulutlu 18 derece.

* Samsun: Az bulutlu 16 derece.

* Trabzon: Parçalı bulutlu 14 derece.

* Erzurum: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) —1 derece.

* Diyarbakır: Az bulutlu 12 derece.