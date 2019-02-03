Vatandaş TBMM'de 'halk günü' istedi

Afyonkarahisar'da yaşayan bir kişi, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, TBMM'de 'halk günü' uygulaması başlatılmasını, 'Meclis kürsüsünden seçilenlerin değil, seçenlerin hitap etmesini' istedi.
İnceleme sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, TBMM İçtüzüğü'ne göre, Genel Kurul Salonu ile komisyon odalarına, TBMM üyeleri, Meclis memur ve hizmetlileri, hükümetin iş için gönderdiği memurlar ve çağrılan uzmanlar dışındakilerin girmesinin yasak olduğu hatırlatıldı.
Komisyon tarafından dilekçeye ilişkin başka bir işlem yapılamayacağına karar verildiği ifade edildi.
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