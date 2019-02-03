Vatandaş TBMM'de 'halk günü' istedi

Afyonkarahisar'dan bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak 'halk günü' uygulaması başlatılmasını ve Genel Kurul'da milletvekillerinin hitap ettiği kürsüye vatandaşın da çıkarılmasını istedi.

Afyonkarahisar'da yaşayan bir kişi, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, TBMM'de 'halk günü' uygulaması başlatılmasını, 'Meclis kürsüsünden seçilenlerin değil, seçenlerin hitap etmesini' istedi.

© AA / Murat Kaynak Vatandaştan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır ve komisyonun başkanlık divanı dilekçeyi inceledi.

İnceleme sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, TBMM İçtüzüğü'ne göre, Genel Kurul Salonu ile komisyon odalarına, TBMM üyeleri, Meclis memur ve hizmetlileri, hükümetin iş için gönderdiği memurlar ve çağrılan uzmanlar dışındakilerin girmesinin yasak olduğu hatırlatıldı.

Komisyon tarafından dilekçeye ilişkin başka bir işlem yapılamayacağına karar verildiği ifade edildi.