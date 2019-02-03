TOKİ Başkanı Bulut: Şubatta 8 millet bahçesi ihale edilecek

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Şubatta Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceğiz" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Bulut, bu ay Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceklerini duyurdu.

Twitter Salda Gölü çevresi Millet Bahçesi yapılacak

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, 'daha çok yeşil' anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin, şehirlere yeni bir değer katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda tüm şehirlerde hayata geçirilecek millet bahçeleri projeleriyle gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlanacağını söyleyen Bulut, şöyle devam etti:

"30 ilde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 millet bahçesinin yapım çalışmaları sürüyor. Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak."

Bulut, özellikle gençlerin verimli vakit geçirebileceği, ders çalışıp kitap okuyabileceği, internetten ve ikramlardan ücretsiz yararlanabileceği, fikir alışverişinde bulunarak sosyalleşebileceği ortamın sunulacağı millet kıraathanelerinin de 24 saat hizmet vereceğini ifade etti.