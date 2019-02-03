Erdoğan, Kral Abdullah ile kahvaltıda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşini dün akşam Tarabya Köşkü'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah da Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi Rania el Abdullah ile Vahdettin Köşkü’nde kahvaltıda bir araya geldi. pic.twitter.com/r9i852UcIu — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 3 февраля 2019 г.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne giderek, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'la kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı yapılırken, Vahdettin Köşkü'nün girişinde Ürdün bayrağı göndere çekildi.