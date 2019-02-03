'Abdullah Gül'e suikast' iddiasının ardından Milliyet yazarı Talat Atilla'nın işine son verildi

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e zehirli gaz yoluyla suikast düzenlendiği iddiasını köşesinde yazan Talat Atilla'nın 'çok üst düzey bir ismin telefonu' sonrası Milliyet'ten kovulduğu ileri sürüldü.

Milliyet gazetesinde 28 Ocak tarihli köşe yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün makam aracında zehirli gaz yoluyla öldürülmek istendiği, Hayrünnisa Gül'ün eşinin hareketlerinden şüphelenerek son anda suikastı önlediği iddiasını kaleme alan Talat Atilla'nın yazılarına son verildiği belirtildi.

Oda TV'nin haberine göre, Atilla'nın görevine doğrudan Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal son verirken, gazetede konuşulan ise kararın alınmasında Soysal'a gelen 'çok üst düzey bir ismin telefonunun' etkili olduğu.

Atilla, 28 Ocak tarihli yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e kısa süre önce gerçekleştiği söylenen bir 'suikast' iddiasını kaleme almış; Hayrünnisa Gül'ün, hareketlerinden şüphelenerek son anda gösterdiği refleks ile eşini 'ölümden ucuz kurtulduğu'nu belirtmişti.

Atilla'nın yazısı, tepkilerin ardından gazetenin internet sitesinden de kaldırılmıştı.

Abdullah Gül'ün ofisinden zehirli gaz iddiasına ilişkin yapılan açıklamada ise, "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığı'nca ödenmiştir" denilmişti.