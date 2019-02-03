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15:49 03 Şubat 2019
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    Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya

    Türkiye'de günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor, her 10 kişiden 8'inin hesabı var

    Türkiye
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    GfK ve Cereyan Medya işbirliğiyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor ve bu kişiler günde ortalama 4 saatini bu mecrada geçiriyor.

    Araştırma kuruluşu GfK ve Cereyan Medya işbirliği ile Türkiye'de 15 ilde 15 yaş ve üzeri 2 bin 473 kişiyle görüşülerek sosyal medya kullanımı ve sosyal medya fenomenlerinin etkisine ilişkin değerlendirme yapıldı.

    Oy sayımı, 24 Haziran, seçim, sandık
    © REUTERS / Goran Tomasevic
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    Buna göre, her 10 kişiden 8'inin bir sosyal medya hesabı bulunuyor. Sosyal medya hesabı olanlar günde ortalama 4 saatini burada geçiriyor. 15-24 yaş grubu ise günde ortalama 5 saat sosyal medya kullanıyor.

    Araştırmaya katılanların yüzde 91'inin Facebook, yüzde 72'sinin Instagram ve yüzde 44'ünün ise YouTube üyeliği bulunuyor.

    Sosyal medya hesabı olanların yüzde 88'i bu alanı fotoğraf paylaşmak, yüzde 79'u takip ettiği kişilerin paylaşımlarına bakmak, yüzde 69'u video paylaşmak, yüzde 66'sı bilgi almak, yüzde 45'i ise video, dizi, film izlemek için kullanıyor.

    Her 4 kişiden 1'i, fenomenlerin hesaplarını takip ettiğini belirtirken, bu kişilerin yüzde 28'i de fenomenlerin tanıttığı ürün veya hizmetleri satın alıyor. Her 3 kişiden 1'i de fenomenlerin kıyafet (tekstil) önerilerinin, satın alma davranışlarına etki ettiğini ifade ediyor.

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    Etiketler:
    Sosyal medya, YouTube, Instagram, Facebook, Cereyan Medya, GfK, Türkiye
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