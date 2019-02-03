Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kazanan Özhaseki: Ona tavsiyem yalan söylemekten vazgeçsin, o zaman evini de satmaz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tazminat davasını kazanan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Para 27 bin lirayı buluyor. Ödeme emri gönderdik, ödeyecek. 'Evimi satar öderim', sen bilirsin istediğini sat öde. Benim ona tavsiyem yalan söylemekten, iftira etmekten vazgeçsin, o zaman evini de satmaz" dedi.
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen 'Pazar buluşması' toplantısına katıldı. Toplantıda dernek üyelerine seslenen Özhaseki, hazırladığı projeler hakkında bilgi verdi, Cumhur İttifakı'na destek istedi.
Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine manevi tazminat davasının Yargıtayca onanmasının hatırlatılması üzerine, "Aslında bu konuyu anlatırken içimizde bir sızı, acı oluyor" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonra kendisini hedef aldığını ileri süren Özhaseki, şöyle konuştu:
"İlk Meclis konuşmasında eline dosyalar alarak beni kötülüklerle suçladı. Daha sonra yandaş televizyonlara çıkarak yalanlarını devam ettirdi. Kimi zaman 'rüşvetin belgesi bulundu'' diyerek yapma resimlerle çıktı, kimi zaman mahkemelere 20 milletvekili gönderip, 'imar daire başkanının 400 evi var' diyerek koca koca manşetler attırdılar. Bütün bu kötülükleri, yalanları, iftiraları aylarca devam ettirdiler. Sabırla bekledik, 2 kere mahkeme gördük. Hepsinde 3'er savcı atandı, hem de karşıt görüşlü savcıları seçtiler de atadılar. Oy birliğiyle hepsi 'yalandır' diye kararlar çıktı."
Özhaseki, "Orada aklanmış olmanın vermiş olduğu huzurla söylediği tüm yalanlara dava açmaya başladım, kazanıyorum elhamdülillah. En son dava da 6-7 yıl önceki yalanına dayanıyor. O kadar çok itiraz ettiler ki, 'ne var bunda canım', 'biz başkana ne dedik ki, biz onu kastetmedik ki' gibi kıvırarak ifadeler verdiler. Hukuk Genel Kurulu'na çıktı. Hukuk Genel Kurulu'nda bütün hakimlerin oy birliğiyle, 'evet Kılıçdaroğlu sen iftira ettin, yalan söyledin, insanların onuruyla oynadın' diyerek karar çıktı. Bunun neticesinde de bir paraya hükmedildi. O para da 27 bin lirayı buluyor. Ödeme emri gönderdik, ödeyecek. Yalan söylüyorsa, iftira ediyorsa bedelini ödeyecek. Yoksa söylemeyecek, bu huyundan vazgeçecek. 'Evimi satar öderim' sen bilirsin, istediğini sat öde, ben bilmem. Benim ona tavsiyem; yalan söylemekten, iftira etmekten vazgeçsin, o zaman evini de satmaz. Makul düzeyde eleştiri yaptığında kimse kimseye bir şey söylemez. Burada bir saat konuştum, kimsenin onuruyla oynamadım, yalan da söylemedim. İnsan olan böyle yapar" diye konuştu.
'DÖNER TEZGAHLARINI KURACAĞIZ'
Özhaseki, kazandığı 27 bin TL'yi alacağını belirterek, "İlk yaptığımda fakir fukaraya sucuk dağıtmıştım, şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Parayı ellemeyeceğim, Ankara halkı istifade etsin. Önümüzdeki günlerde bir program yapılacak. Nerede uygun görülürse döner tezgahlarını kuracağız, hep birlikte yiyeceğiz. Genelde et döner olur Ankara'da, ama yanında belki 1-2 tane kırmızı et yemeyenlere tavuk döner koyarız" dedi.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın yayımladığı projeler hakkında konuşan Özhaseki, "Kitap yayınlamak, belge yayınlamaktır. 5 sene sonra insanların huzuruna çıkıp bu konuda yüzleşmektir. Bu cesaret ister. Sadece su ucuzlasın gibi popülist, karşıya laf atan bir şey, sosyal medya üzerinden bir şey, geçti bu günler. Ankara'yı yönetecek insanların Ankara hakkında bilgisinin olması lazım. Geçmişte yönetim tecrübesi ve deneyiminin olması lazım. Bu konuda birikimi olmadan Ankara yönetilmez. Küçük ilçeden kalkarak raylı sistem nedir, nasıl yapılır, hükümetle ilgili nedir, bu işi bilmeden olmaz. Bu arada devasa projeleri ve Ankara'yı geleceğe taşıyan projeleri bilmeden de olmaz. Popülist söylemlerle karşıtlık üzerine kurulacak olan siyasi denklem bir gün çöker. Zaten o da çöküyor" ifadelerini kullandı.
Dünyada ulaşım sorunlarının toplu taşıma ve raylı sistem ile çözüldüğünü aktaran AK Partili Özhaseki, Yavaş'da göndermede bulunarak, "Metro duraklarında 'park et, devam et' sistemleri vardır. Bütün bunları yaparak zaten trafiği çözersiniz. Ancak, 'ben taksiyi sokmam', yapma ya. Ona gücün yeter mi senin, öyle bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde var? Güldürmesinler, komik fıkralar" dedi.
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