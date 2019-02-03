Soylu: Torbanın ağzını rahat bir bağlayalım da benim ülkemi terörle, faizlerle terbiye etmesinler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Onlar ne zaman bir yumrukla üzerimize gelmeye çalışırsa, millet 50 gramlık oy pusulasıyla kalkan olmaktadır. Şu torbanın ağzını rahat bir bağlayalım da bir daha benim ülkemi terörle, faizlerle terbiye etmesinler' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan'da şehit yakınları, gazi ve gazi aileleriyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Ailelerle tek tek sohbet eden Bakan Soylu, kahvaltının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, Türkiye'nin kalkınmaması için bugüne kadar her türlü tezgahların, kumpas ve fitnelerin ortaya konulduğunu belirtti.
Türkiye'nin ekonomi ile yorulduğunu, başına IMF'nin musallat edildiğini dile getiren Soylu, IMF iyi niyet mektubunun art niyet mektubu olan bir talimatname olduğunu aktardı. Ekonominin ardından bürokrasi ve sonrasında terörle Türkiye'nin yorulmaya çalışıldığını ifade eden Soylu, "Hemen yeni bir tezgahın piyasaya sürüldüler. Adına terör kurdukları taşeron örgütüne de PKK dediler. Bu sefer de bizi terörle yordular. Nakit para göndermekten tutun, çil çil silahlar yollamaya kadar. Bugün benim normal bir vatandaşım onların ülkelerinden oturum hakkı istese verirler mi? Ama PKK'lı olunca, kırmızı bültenle aranınca oturum hakkından vatandaşlığa kadar her kapıyı açarlar. Hala da açıyorlar. Terörle ekonominin vanasının başına oturmuşlardı. İstedikleri gibi vanayı açıp kapatıyorlardı" şeklinde konuştu.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerden sonra kesintisiz bir 4,5 yıl geleceğini anımsatan Soylu, tek beklentilerinin milletin desteği olduğunu belirtti. Bazen çok sert sözler söylediği için kendisine kızanların ve eleştirenlerin olduğunu ifade eden Soylu, "Böyle sert sözleri söylemeye gerek var mı" denildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dik dur eğilme" sözünü hatırlatan Soylu, "Onu dik durduran nedir biliyor musunuz? Sadece cesaret değil, sadece bu ülkenin sorumluluğunu taşımak değil, elbette ki onlar da önemlidir ama bir şey daha var. Onlar ne zaman bir yumrukla üzerimize gelmeye çalışırsa, millet 50 gramlık oy pusulasıyla kalkan olmaktadır. Cuma günü Hakkari'deydim, sabahtan akşama kadar 15 saat boyunca orada çalıştım. Orada 1,5 yıl boyunca yapılan hani kayyum belediyeler var ya, PKK'ya yardım edip de bizim onları görevden aldığımız, hani para gönderip de dağa askerimize, polisimize, korucumuza silah sıktıran o hainler var ya, o hainlerin yerine getirdiğimiz arkadaşlarımız o kadar güzel hizmetler yapmışlar ki, yıllarca yapılmayan altyapı yatırımlarını, kanalizasyonlarını, içme sularını. Bir haftada 2 saat içme suyu verilen Hakkari'ye bugün 24 saat, bir buçuk yıl içerisinde yapıldı. Çalıştı, başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan, parayı dağa göndermedi, oradaki insanların rahat, temiz ve güzel bir içme suyu ile karşılaşmasını sağladı. Demek ki yapılınca oluyor ama orada yürürken ayağımızı yere güçlü basıyoruz. Neden biliyor musunuz, çünkü bu millet bizi reyiyle ve oyuyla güçlendiriyor da onun için. Bizim tek gücümüz odur, başka bir gücümüz yok" diye konuştu.
'O SÖZLERİN HESABINI SORMAZSAK SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEMİŞ OLURUZ'
Soylu, gelecek nesillerin darbeler görmemesini temenni ederek, "Şu torbanın ağzını rahat bir bağlayalım da bir daha benim ülkemi terörle, faizlerle ne olursunuz terbiye etmesinler" dedi.
HDP'yi Meclise getirebilmek için elinden gelen her şeyi yapanların Mecliste kendisine "Hakkari'deki, Şırnak'taki askerleriniz, polisleriniz işgal askerleridir" dediklerini söyleyen Bakan Soylu, "Onlara o sözleri söyletenlere hesabını sormazsak bilesiniz ki tarihimize de, medeniyetimize de, evlatlarımıza da sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Bu kadar açık ve nettir" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin arkadaşı olduğunu söyleyen Soylu, "Birileri onun için 'iyi belediyeci' derler, 'iyi bakanlık' yaptı derler. Evet doğrudur, biz de şahidiz yaptı ama ben başka bir tarafına bakarım. Hani Doğu ve Güneydoğu'ya çok gidiyorum ya, İçişleri Bakanlığım boyunca Hakkari'ye 30 defa gitmişim geçen gün söylediler. İstanbul'daki evime 30 defa gittim mi gitmedim mi onu bilmiyorum ama Hakkari'ye, Şırnak'a onlarca defa gittim. Oraya bir tek şey götürmeye çalışıyoruz, milletimizin merhametini, devletimizin şefkatini, aynı zamanda da kararlılığımızı götürmeye çalışıyoruz. Oraya her gittiğimde bana 'Dün de Özhaseki buradaydı' dediler. Benden daha fazla giderek, oralarda neler yapılır bir şekilde bilerek tam 25 bin konutu, okullar, hastaneler, spor salonları, çocuklara parklar hepsini gerçekleştirdi ve yaptı. Sadece belediye başkanı veya bakan değil, aynı zamanda cesur, kahraman ve gözünü budaktan sakınmayan yiğit bir adamdır, ona sahip çıkmanızı istiyoruz" diye konuştu.
Bakan Soylu, Ankara'nın altın bir 5 yıl yaşayacağını söyledi.
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