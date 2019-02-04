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01:30 04 Şubat 2019
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki

    Özhaseki: Sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var, o ağayı da siz biliyorsunuz, Erdoğan

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Kahramankazan'da Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği programa katıldı.

    Burada konuşan Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da kurulduğunu aktararak, Bugün ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım. Kahramankazan'daki Serhat kardeşimiz Cumhur İttifakı'nın adayı, Gölbaşı'ndaki Ramazan kardeşimiz Cumhur İttifakı'nın adayı hep birlikte kol kola girdik Allah izin verirse 31 Mart akşamından itibaren adaylığımız bitecek, geldiğimiz yerlerde sizlere hizmet için hep birlikte devam edeceğiz dedi.

    'BÜTÇEYİ CANIMIZDAN AZİZ BİLECEĞİZ'

    Belediye Başkanı olması halinde şeffaflığa çok önem vereceğini vurgulayan Özhaseki, Ne demek bu şeffaflık belediyelerde bütçeler var bunlar sizin malınız benim de içindeki hissem 82 milyonda bir sizin ne kadar varsa içinde benim o kadar söz hakkım var. Siz bana orada yetki veriyorsunuz ki bizim adımıza bu bütçeyi kullan diye. İşte o bütçeyi biz canımızdan aziz bileceğiz. İhale yaptığımız zaman kim girdi kaç lira kırdı bütün bunları bilmek sizin hakkınız diye konuştu.

    Vadettiği bütün projeleri yapacağının altını çizen AK Partili Özhaseki, Bizim buna gücümüz yeter, bilgimiz var birikimimiz var hazırlıklarımızı da yaptık daraldığımız yerde de sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var, o ağayı da siz biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan. Büyük metropollerde birçok proje devlet projesidir. Ulaşım için hazırladığımız 20 milyarlık proje var, belediye bütçesiyle yapmak mümkün değil. Hükümetle yapacağız. Cumhurbaşkanı'mıza gideceğiz rica edeceğiz o da bizim tabii ki projelerimize yardımcı olacak hazırladığımız projeleri tek tek kendisine gösterdik. Ama ben merak ediyorum, her gün Cumhurbaşkanlığı makamına ağzına geleni söyleyenler, fütursuzca konuşanlar, durmadan yalan söyleyip iftira edenler, altın klozetlerden bahsederek yalan söyleyenler, elini sıkmamak için arka sokaklardan dolaşanlar hangi projeyi götürüp de hükümete yaptıracaklar Hangisini söylemeye ne yüzleri var bunların ifadelerini kullandı.

    'CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARINA DESTEK İSTİYORUM'

    Özhaseki'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Partili Özhaseki'nin Belediye Başkanlığı ve Bakanlık dönemini çok iyi bildiğini ve Özhaseki'yi yakından takip ettiğini belirterek, Bugün burada Özhaseki'ye ve bütün Ankara'daki Cumhur İttifakı'nın adaylarına desteklerinizi istiyorum. Biz adaylarımızın zaten ipi bu yüzden göğüslediğini biliyoruz. 31 Mart akşamında göğüsleyecekleri iple alakalı hiçbir endişemiz yok ama arzu ediyoruz ki Ankara'da bu ipi zirvede göğüsleyelim. Onun için sadece sizin desteklerinizi istemiyor, buradan çıktıktan sonra da bugüne kadar yaptığınız gibi bugünden sonra kapı kapı dolaşıp yapılacakları, bugüne kadar yapılanları anlatmanızı istiyoruz dedi.

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