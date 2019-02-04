Ersoy: Cumhurbaşkanımız 'Sinema olmayan bölge kalmasın' talimatı verdi, yerine getireceğiz

Zorlu Center sinema salonundaki bir seansa katılan Ersoy'a, eşi Pervin ve oğlu Mehmet Reşat'ın yanı sıra, aile dostları eşlik etti.
Gösterimden önce basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Ersoy, birinci filmini 3 kez izlediği serinin ikincisini kaçırmak istemediklerini ve ailece filmi izlemeye geldiklerini söyledi. Ersoy, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdiğini vurguladı.
'HEDEFİMİZ YERLİ FİLM İZLEYİCİ SAYISINI 100 MİLYONA ÇIKARMAK'
Sadece birkaç noktanın 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceğini aktaran Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Asli unsurları yürürlüğe girdi. Sinema yasası aslında biliyorsunuz sinema destekleme yasası, sadece bir sinema yasası değil. Desteklemeyle ilgili kısımlarında bizim bazı yönetmelik değişikliklerine gitmemiz lazım. İlgili yönetmelikleri yazmamız gerekiyor, onu da hızlı bir şekilde, çok kısa bir sürede yazıp hayata geçireceğiz. Tam anlamıyla hayata geçmiş olacak. Biliyorsunuz Türkiye'de yerli film seyretme oranı çok yüksek, yüzde 63 gibi dünya standartlarının açık ara en üstündeyiz. 2002 yılında 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı, 2018'e gelindiğinde, yasal değişiklikler yapıldı daha önce 2004 yılında, 44 milyona kadar bizim zamanımızda çıktı. Şimdi bu yasayla birlikte bizim hedefimiz bu sayıyı 100 milyona çıkarmak."
TELİF HAKLARI YASASI GÜNDEME ALINACAK
Türk seyircisini sinemayla daha fazla buluşturmak istediklerini aktaran Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız son bir talimat daha verdi, 'Sinema olmayan bölge kalmasın.' dedi. Bu talimatı da yerine getireceğiz. Önemli olan sinema salon sayısını arttırmak." ifadelerini kullandı.
Turizmle ilgili yasayı da hızlıca geçirdikten sonra telif hakları yasasını gündemlerine alacaklarının altını çizen Ersoy, şöyle devam etti: "O biraz daha kapsamlı bir yasa ve çok geniş kitleleri içeriyor. Sadece müzik demeyin ona, sinema vesaire gibi oyuncuların da telif hakları var. Çıktı mı hepsi beraber çıkacak. Ona da aynı çabaları göstereceğiz. Taraflarla çok yoğun seri toplantı da yaptık, onları hızlandıracağız."
YILMAZ ERDOĞAN: 'ORGANİZE İŞLER' YAPILIRKEN ORGANİZE İŞLER DE OLUYOR
Usulsüzlüklere yer yer devam edildiğini bildiren Erdoğan, "Yani 'Organize İşler' yapılırken organize işler de oluyor. Amacımız, bütün ülke sineması ve yarın için güzel bir şey olsun. Bugün bizim seyircimiz olan gençler yarın daha düzgün şartlarda büyük bir endüstrinin sinemacıları olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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