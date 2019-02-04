Kılıçdaroğlu: Aday belirlemede kurultay için imza atılması asla bir kriter olmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için yürüttükleri aday belirleme çalışmalarına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, kurultay için imza atılıp atılmamasının asla bir kriter olmadığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların yaşandığı Parti Meclisi (PM) toplantısının kapanışında, "Yapılan eleştirileri parti içi muhalefet olarak görmüyorum. Demokrasi kültürü bizim köklerimizde var. Adaylarını bu kadar demokratik yollarla Türkiye'de belirleyen tek parti CHP'dir" dediği öğrenildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Kılıçdaroğlu'nun, PM'den aldığı yetki kapsamında yerel seçimlerde yarışacak bazı adayları belirleyebileceği ifade ediliyor.

NEREDEYSE TAMAM

CHP'de önceki gün açıklanan sekizinci grup adaylarla birlikte İYİ Parti ile yapılan işbirliği kapsamında kalan neredeyse bütün büyükşehir ve il belediyelerinin adayları tamamlanmış oldu. CHP; ekim ayından bu yana toplam 8 farklı grupta PM toplantısı yaparak, adaylarını belirlemişti. Bu kapsamda bugüne kadar 18'i büyükşehir, 38'i il, 637'si ilçe ve 210'u belde belediyesi olmak üzere toplam 902 adayını belirledi. Başka bir deyişle İYİ Parti'ye bırakılan 21 şehir dışında kalan 60 şehirden 56'sının adayı açıklanmış oldu.

Geri kalan adaylar alınan yetki kapsamında CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından doğrudan belirlenecek. Kılıçdaroğlu'nun doğrudan belirleyeceği adaylar arasında İstanbul'un Maltepe ve Silivri adayları ile İzmir'in Bayraklı ve Ankara'nın Etimesgut adayı yer alıyor. Bu kapsamda, bugün saat 14:00'da, gerçekleşecek MYK toplantısında geri kalan bazı adayların belirlenebileceği belirtiliyor.

Sekizinci grup adayların belirlendiği önceki günkü PM'de çıkan tartışmaların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kapanışta yaptığı konuşmada, "CHP'nin adaylarını demokratik yollarla belirlediğini söylediği" öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, "Buraya getirilen isimleri belirlerken örgütlere sorduk, kamuoyu araştırmaları yaptık. İsimleri belirlerken hangi isimle başarının yakalanacağı dışında başka bir kriterimiz olmadı" dediği ifade edildi. CHP adaylarının belirlenirken kurultayın toplanması için imza verenlerin atandığını, vermeyen isimlerden aday gösterilmeyenler olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu'nun kurultay için imza atılıp atılmamasının asla bir kriter olmadığını söylediği belirtildi.

PM üyelerine seslenen Kılıçdaroğlu'nun "PM'ye gelen isimler MYK'den süzülerek gelen isimler oldu, sizlerin oylamasına sunuldu. Önergeler verdiniz oyladık. Eleştirilerini dile getirenler oldu. Değişen isimler oldu. Yapılan eleştirileri parti içi muhalafet olarak görmüyorum. Demokrasi kültürü bizim köklerimizde var. Adaylarını bu kadar demokratik yollarla Türkiye'de belirleyen tek parti CHP'dir" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

'KIRGIN DEĞİLİM'

Kılıçdaroğlu'nun, "Bu süreçte kimse kimseye hakaret etmedi; herkes fikirlerini söyledi. O yüzden kimseye kırgın değilim. Çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Artık tamamen sahaya inme, çalışma zamanı. Hepinizden olağanüstü gayret ve çalışma bekliyorum. Birçok kentteki belediyeleri alarak, bu seçimlerin kazananı olacağız" dediği öğrenildi.