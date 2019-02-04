Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Kimse nefes alamıyor

Cumhuriyet'ten Şehriban Kılıç'ın haberine göre Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclis Başkanı Bekir Okan, Türkiye'nin yarına güvenle bakmayı sağlaması gerektiğine işaret ederek, "İnsanların yarın ben ne olacağım dememeleri lazım. Sadece ekonomi değil, demokrasi, hukuk ve her açıdan herkesin ülkesine güvenmesi gerekiyor" diye konuştu.
'TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ'
Umudunu hiç kaybetmediğini belirten Okan, "En önemlisi sanayimiz, insan gücümüz" ifadesini kullandı. Okan, şöyle devam etti:
— Genel olarak sanayiyi üretimi artırmamız gerekiyor. Türkiye’nin çıkışı üretimde. Ancak üretim artarsa istihdam sorununu çözeriz. Son yıllarda inşaat ağırlıklı yatırım yapılması çok yanlıştı. İnşaat yapıldığı anda piyasayı canlandırıyor, ama kalıcı değil. Tamam senin 1 evin varsa 3 evin olacak ama ötesi yok. Ama o yatırımlar sanayi tesislerine yapılsaydı üretimimiz ihracatımız, döviz girdimiz istihdamımız artacaktı, devamlılık arz edecekti. Ama herkes inşaatçı oldu, şimdi de hepsi durdu. Türkiye’ye güveniyoruz.
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