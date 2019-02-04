Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Kimse nefes alamıyor

Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, Türkiye'deki ekonomik durumla ilgili olarak “Şu anda ortam belli. Bu kadar yüksek faizlerle yeni yatırım düşünülmez ki. Ortam bir normalleşsin yatırımlara bakarız. Türkiye ekonomik bir krizle karşı karşıya geldi, bunlar aşılacaktır. Moralleri daima yüksek tutmak gerekiyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kılıç'ın haberine göre Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclis Başkanı Bekir Okan, Türkiye'nin yarına güvenle bakmayı sağlaması gerektiğine işaret ederek, "İnsanların yarın ben ne olacağım dememeleri lazım. Sadece ekonomi değil, demokrasi, hukuk ve her açıdan herkesin ülkesine güvenmesi gerekiyor" diye konuştu.

© AFP 2018 / Ozan Köse Kredi kartı borcu yapılandırmasında faiz oranları belli oldu

Okan, "Şu anda yatırım yapılmamasının nedeni yüksek faizler mi?" sorusunu "Faizler yüksek, istikrarsızlık var. Kimse nefes alamıyor. Bankacılık sektörü kilitlenmiş. Kamu bankaları dışında hiçbir banka kredi vermiyor. Bıçak gibi kestiler kredileri. Ne yapsınlar şimdi yüzlerce firma konkordato ilan ediyor kimse ister mi konkordato ilan etmeyi. Bunların yanında Türkiye'nin büyümesini istemeyen dış güçler de var. Ama Türkler girişimci. İçeriden ve dışarıdan önümüzü açsalar Türkiye'nin daha çok büyüyeceğine inanıyorum. Şimdi bir de seçim sürecine girildi. Ekonomide seçimden sonra daha iyi olacak diye inanıyorum" diye yanıtladı.

'TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ'

Umudunu hiç kaybetmediğini belirten Okan, "En önemlisi sanayimiz, insan gücümüz" ifadesini kullandı. Okan, şöyle devam etti:

— Genel olarak sanayiyi üretimi artırmamız gerekiyor. Türkiye’nin çıkışı üretimde. Ancak üretim artarsa istihdam sorununu çözeriz. Son yıllarda inşaat ağırlıklı yatırım yapılması çok yanlıştı. İnşaat yapıldığı anda piyasayı canlandırıyor, ama kalıcı değil. Tamam senin 1 evin varsa 3 evin olacak ama ötesi yok. Ama o yatırımlar sanayi tesislerine yapılsaydı üretimimiz ihracatımız, döviz girdimiz istihdamımız artacaktı, devamlılık arz edecekti. Ama herkes inşaatçı oldu, şimdi de hepsi durdu. Türkiye’ye güveniyoruz.