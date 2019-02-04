Özhaseki: 'Elim kırılsın' dönemi bitti

AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları ve hedeflerine ilişkin olarak Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'a konuştu.
"Belediyeleri denetleyen kurumlar var. Para açısından Sayıştay, her girdi çıktıyı denetler. İşlemler açısından İçişleri Bakanlığı, imar açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her zaman belediyeleri denetleyen kurumlardır. Bir taraftan da biz genel merkez nezdinde bütün belediyelerimizi takip edeceğiz" diyen Özhaseki, özetle şunları söyledi:
'BELEDİYELERİN KARNESİ ÇIKARILACAK'
— Belediyelerimizin mali tabloları, personel giderleri ve yatırım bütçesi üzerinde nasıl bir uygulama yaptığının karnesi çıkarılacak. Bu da çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takip edilecek.
'ÇOCUK KÖYÜ VE KÜLTÜR PROJELERİ ÖNEMLİ'
— Ankara için açıkladığımız 111 projenin için en pahalı ve bizi yoracak olan projeler metro ve ulaşım sistemleri. Beni en çok heyecanlandıran proje çocuk köyü, kültür yolu projeleri. Öbürleri zaten olmazsa olmazımız.
'MİLLET BAHÇESİ HEYECANLANDIRIYOR'
'İLÇE AYRIMI YAPMADAN HİZMET'
— Çevre ilçelerin nüfusu az olabilir orada da temel prensip şu, şehir merkezinde ne varsa orada da o olacak. Alt yapısından üst yapısına. Hepsi yapılacak.
'PROJELERİMİZ ÖRNEK OLACAK'
— Ankara'da uygulayacağımız yönetim tarzı ve ortaya koyacağımız projelerin sadece çevre iller değil 81 il tarafından örnek alınacak. Burası Ankara, herkesin gözü başkentin üzerinde. Burada doğru ve şeffaf bir yönetim uygularsak herkes bunu örnek almak için çalışacaktır. Ortaya koyacağımız projeler tüm Türkiye'nin projeleri olacaktır. Sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye hitap edecek. Elbette ki Ankara'daki zenginlik, büyüme çevre illere de yansıyacaktır.
'SAHADA ÇOK GÜZEL BİR HAVA VAR'
PROJELERDE ORTAK AKIL
— ‘Biz' kültürünü hakim kılmak lazım. İstişaresiz iş yapmamak lazım. Belediyelerin koca koca bütçeleri var. Bütçelerde öncelikle harcamanın nasıl yapılacağı bölgenin neye ihtiyacı olduğu hususunu popülist bir anlayışla değil, akşamdan sabaha karar vermiş birtakım anlayışlarla değil, orada yaşayan herkesin söz sahibi olduğu, ortak akıl ve istişarelerle bu işi sürdürmek doğru diye düşünüyoruz. Bu bütçeler zor oluşuyor, bütçeler milletin malı. Milletin helal paralarından oluşan bütçelerimizi şehrimiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetlerde kullanmak lazım.
'KOPYACILIKTAN UZAK DURDUK'
— Manifestoda 11 maddelik temel prensipler var. Bu temel prensiplerdeki hususlara dikkat edildiğinde halk daha da rahat edecektir. Her şehrin kendine özgün özellikleri var. Kopyacılıktan uzak projeler hazırlıyoruz. Plan değişikliklerinde kamu yararı dikkate alınacak.
'HAYVANLAR SAĞLIKLI HALE GETİRİLECEK'
'DOĞAL ORTAMDAN KOPARILMAYACAKLAR'
— Onları hayvanat bahçesi yapıyorum diye bir hapishane içerisinde tutmak kadar kötü bir durum olamaz. Bizim yapacağımız projede hayvanlarımız doğal ortamından koparılmamasını öngörüyor ve ona olanak sağlıyor.
'CHP, PKK'NIN SİYASİ UZANTILARIYLA BİRLİKTE'
— Meclis'te de CHP ile birlikte hareket ediyorlar. HDP'nin almış olduğu bu kararın vatandaş tarafından çok fazla dinleneceğini zannetmiyorum. CHP bir taraftan PKK'nın siyasi uzantısı ile pazarlık ederken öbür tarafta da İYİ Parti ile iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu çok çelişkili bir durum. Bunu zaten izah edemiyorlar.
'SİYASETTE HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMIYOR'
'GAFLET İÇİNDELER'
— Bunu CHP seçmenine anlatamazlar. Bugün neden PKK'nın siyasi uzantısı ile bir araya gelmek gibi bir gaflet içerisinde bulunuyorlar? Neden katilleri her zaman koruyanlarla iş birliği yapmak için çırpınıyorlar. Niye bunu dürüstçe yapmıyorlar. Madem bunun doğru olduğuna inanıyorlar, çıkıp aleni olarak savunmalılar. Yiğitçe çıkıp "Evet, biz PKK'nın siyasi uzantısı ile şundan dolayı beraber adım atıyoruz" diyebilmeliler.
SEÇMENE ASLA ANLATAMAZLAR
— Bir başka zorluk İYİ Parti tarafında. Destekledikleri ve ortak oldukları parti kendilerinin belki de varlık sebeplerine karşı olan bir parti şu anda. Milliyetçi olduğunuzu söyleyeceksiniz, ülkücü olduğunuzu söyleyeceksiniz. "Alparslan Türkeş'in mirasçısıyız" diyeceksiniz güzel bunu tartışmıyoruz. Bir taraftan PKK'nın siyasi uzantıları ile iş birliği yapan her fırsatta onlara destek çıkan parti ile çok çıkarcı bir şekilde ortaklık kuracaksınız. Bu anlaşılır bir şey değil. Seçmeninize ve vatandaşımıza bu çelişkiyi asla anlatamazsınız.
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