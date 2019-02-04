Arzu Sabancı: Ben ve çekirdek ailem Malta vatandaşı değiliz, vatan sevgisi her şeyden mühim

Arzu Sabancı, kendisi ve çekirdek ailesinin Malta vatandaşlığına geçmediğini ifade etti. Sabancı, "Vize kolaylığı sağladığı için çevremde birçok insan var Malta'dan vatandaşlık alan. Ama biz buna gerek duymadık, vatan sevgisi her şeyden mühimdir" dedi.

Arzu Sabancı, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.

© Fotoğraf : Youtube Sabah yazarı Güngör: Sabancılar maaile Malta vatandaşı oldu

"Oğlunuz Hacı Bey eğitimini yurt dışında aldı ama Türkiye'ye geri dönüp burada iş hayatını devam ettirdi. Son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan beyin göçünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Sabancı, şunları söyledi:

— Üç oğlum var; Hacı, Hakan, Kerim. Üçü de eğitimlerini yurt dışında tamamlayıp Türkiye'ye dönüp iş hayatına atıldılar. Evet, son günlerde çok tartışılan bir konu oldu beyin göçü. Gençler daha iyi koşullarda çalışmak için yurt dışına göç etmek istiyor ama şu unutulmamalı; aile ve vatan sevgisi de çok önemli. Biz Anadolu kültüründen gelmiş bir aileyiz.

— Eşim Ömer de, ben de çocuklarımızı sevgi ve sorumluluk bilinciyle, gelenek, göreneklerimizi öğreterek yetiştirmeye çalıştık. Vatan sevgisini aşıladık küçük yaşlarından itibaren onlara. Ülkelerine hayırlı insanlar olmaları benim anne olarak en büyük arzum. Onlar da hem ülkelerine daha yararlı olmak, hem babalarının, dedelerinin kurduğu işlere sahip çıkmak adına Türkiye'ye döndüler.

Arzu Sabancı, Sabah yazarı Dilek Güngör'ün "Sabancılar maaile Malta vatandaşı oldu. Malta Resmi Gazetesi'ndeki bilgilere göre, 2 çocuğuyla Suzan Sabancı Dinçer, 2 çocuğu ve eşiyle Çiğdem Sabancı Bilen ile Şevket Sabancı'nın torunları listede" ifadesi hakkında da konuştu:

— Ben ve çekirdek ailem Malta vatandaşı değiliz. Vize kolaylığı sağladığı için çevremde birçok insan var Malta'dan vatandaşlık alan. Ama biz buna gerek duymadık, vatan sevgisi her şeyden mühimdir.