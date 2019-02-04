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09:06 04 Şubat 2019
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    Demet Akalın

    Müzisyenlerin telif tepkisi: Yasa çıkmazsa albüm yapamayacak hale geleceğiz

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
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    Sinema sektörü temsilcilerinin ardından yapımcı ve şarkıcılar da yasa talebinde bulundu. Müzik sektörü temsilcileri, “Dijital dünyaya ayak uydurabilmemiz için telif yasası çıkmalı, yoksa albüm yapamayacağız” dedi.

    Tarkan
    © Fotoğraf : Youtube
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    Sabah yazarı Hakan Uç, geçen cumartesi günü kaleme aldığı yazısında "Müzik dünyası günden güne eriyor. Nasıl mı? Hemen deneyin. Facebook, Instagram'daki fotoğraflarınızın altına bir 'Queen' şarkısı koymayı deneyin mesela. Sistem, telif hakları gerekçesiyle size izin vermeyecek. Ama aynı fotoğrafın altına bir Neşet Ertaş türküsü yüklediğinizde gık bile demeyecek. Çünkü Neşet Ertaş'tan Tarkan'a, Gülşen'den Murat Boz'a, sanatçılarımızın hakları henüz tam anlamıyla korunamıyor. Binlerce sanatçımız var ve her gün binlerce eser o dev şirketler tarafından bedeli ödenmeden kullanılıyor. Emek sahipleri bir kuruş kazanmıyor. Sektör, albüm yapamaz durumda. Günü kurtarmak için single'lara sarılan sistem ne yazık ki onu da tüketti" ifadesini kullandı.

    Söz konusu yazıyı Demet Akalın, Banu Zorlu, Samsun Demir, Ebru Yaşar, Sinan Akçıl ve Murat Boz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda müzisyen sosyal medya hesaplarında paylaştı; "Telif yasası bir an önce çıkarılmalı" görüşünü dile getirdi.

    Konuya ilişkin olarak bugün de bazı müzik sektörü temsilcileri Sabah'a konuştu:

    Polat Yağcı (Poll Production): Müzik sektörünün gelişmesi; hem yurt içinde, hem yurt dışında başarılı işlere imza atılması için çok önemli. Üretimin durmaması için günün şartlarına uygun bir yasaya ihtiyaç var. Uzunca bir süredir üzerinde çalışılan bu yasa, dinleyicisinden üreticisine milyonlarca insan için müjde niteliğinde. Devletimizin bu yasayla ilgili gerekli her adımı atacağına dair inancımız tam. Haklar korundukça üretim artacak, sanatçı da dinleyici de mutlu olacak.

    Mars Cinema Group
    © Fotoğraf : Youtube
    Mars Cinema Group ile yapımcılar arasındaki krizin bedeli: 10 günlük kayıp 20 milyon TL
    Deniz Erdem (Avrupa Müzik): Dünyada müzik gelirleri ciddi rakamlara gelmişken, ülkemiz gelir bakımından müzik alanında gerilerde kaldı. Müziğimiz gerekli kanunun çıkmamasından dolayı ticari alanlarda yer bulamıyor, maddi ve manevi kayba uğruyor.

    Samsun Demir (DMC): Müzikte her şey dijital alana kaydı. Mevcut yasa, yeni dünyamızın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Facebook, Instagram gibi yerlerde binlerce eser bedava dinleniyor. Koca koca yabancı şirketler, Türk müzik sektörünün emeğini binlerce kez ve bir kuruş ödemeden kullanıyor. Acilen bu durumu değiştirecek bir yasa çıkmazsa albüm yapamayacak hale geleceğiz. Yabancı şarkılar korunurken bizim sanatçılarımızın şarkıları da aynı şekilde korunmalı ki, sanatçılar artık single değil albüm yapabilsin. Bakanımız bizimle de ilgilenmeli. Kendisine güveniyoruz.

    Bülent Seyhan (Seyhan Müzik): Müzik dünyası zor durumda. Yapımcı, sanatçı ve eser sahipleri, ürettiklerinin karşılığını alamıyorlar. Emekleri çalınıyor. Günü kurtarma yoluna giderek basit teklilere yöneliyor. Sanat üretilemez hale geldi. Bir an önce devlet büyüklerimiz telif yasasını çıkarmalı, hızla gelişen dijital dünyaya ayak uydurmalıyız.

    Gezegen Mehmet: Yazıdaki tespitler çok doğru. Böyle devam ederse müzik sektörünün ayakta kalması zor.

    Demet Akalın: Umarım bizim de telif haklarımız için bir yasa gelir.

    Ebru Yaşar: Kalemine sağlık. Bir çırpıda hallolan sinema yasasını, müzisyenlerin hakları için de istiyoruz.

    Ali Şentürk: Sektörün ayakta kalması ve daha güzel işler için acilen yasa şart.

    Etiketler:
    yasa, telif, müzik, Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Murat Boz, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Demet Akalın, Türkiye
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