'Kılıçdaroğlu elini masaya vurdu ve rest çekti: Bu bir güven krizidir'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, tartışmalı geçen CHP PM toplantılarıyla ilgili olarak kulis yazdı.

Selvi," Kılıçdaroğlu'nun resti ve ilginç seçim ittifakları " başlığıyla yayımlanan yazısında "Kılıçdaroğlu, açık oylama ile genel başkana yetki verilmesini sağlayacak önergenin geçmesini beklerken İzmir Bayraklı için Erdal Aksünger önerge veriyor. Aksünger'in adaylığına ilişkin önerge gündeme alınınca, Kılıçdaroğlu toplantıya ara verip acilen MYK'nın toplanmasını istiyor. Çünkü CHP liderini kızdıran bir durum yaşanıyor. Genel başkana yetki verilmesiyle ilgili önerge gündeme gelince 18 MYK üyesinden 5'i el kaldırıyor" aktarımında bulundu.

"Kılıçdaroğlu, verilen arada MYK üyelerine 'Arkadaşlar, birlikte karar vermedik mi? Neden desteklemiyorsunuz?' diye sitem ediyor. Haklı. 20-25 dakika süren MYK'nın ardından PM toplantısı yeniden başlıyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

- Kılıçdaroğlu'nun ağırlığını koyması üzerine toplantının başında MYK üyelerinin isimleri tek tek okunarak açık oylama isteniyor. Bu tablo üzerine Erdal Aksünger adaylığını geri çekiyor. İkinci ve daha önemli bir kriz ise yetki talebinin tartışmaya açılması üzerine yaşanıyor. 40-45 dakika süren tartışma sırasında muhalefet, bu kadar geniş yetki talebini doğru bulmadığını belirtiyor. Yetki talebinin çerçevesinin daraltılmasını öneriyor. Tartışmaları uzun süre sabırla dinleyen Kılıçdaroğlu, bir noktada elini masaya vuruyor ve ikinci restini çekiyor. CHP lideri, "Bu bir güven krizidir. Bana güvenmiyor musunuz?" diye soruyor. Ardından "O zaman MYK için güven oylaması istiyorum" diyor. MYK üyeleri de bu noktada Kılıçdaroğlu'na güçlü bir şekilde destek veriyorlar. Bunun üzerine muhalefet, "MYK'ya güvenoyu talep etmeniz doğru değil. Bu kadar geniş yetki talebi olmaz, biz ona itiraz ediyoruz. Önerinizi geri çekin" önerisini getiriyor. Kılıçdaroğlu güvenoyu talebini geri çekiyor, ama yetkiyi alıyor.