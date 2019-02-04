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12:27 04 Şubat 2019
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    Deniz Zeyrek

    MHP, gazeteci Zeyrek'e karşı kampanya başlattı

    © Fotoğraf : Facebook
    Türkiye
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    MHP, "Milli tank-palet fabrikasını Katarlı ortağı olan bir şirkete ihalesiz devrettiysek nasıl 'savunma sanayimizi millileştiriyoruz' denilebilir" diyen gazeteci Deniz Zeyrek'e karşı kampanya başlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da sosyal medya üzerinden Zeyrek'e yönelik hakaret dolu bir açıklama yaptı.

    Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Sakarya'daki askeri tank palet fabrikasının işletmesinin 25 yıllığına BMC ve Katarlı ortağına verilmesine ilişkin ‘milliyetçilik' eleştirisi yapınca MHP tarafından hedef alındı.

    ​MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Zeyrek'e haddini bildirmek şart olmuştur" derken, eski Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP Milletvekili Olcay Kılavuz da "Deniz Zeyrek adlı MHP düşmanı diline, sözüne mukayyet ol; lafını ölçüp biçmeden sarf etme" açıklamasında bulundu.

    Gazete Duvar'ın haberine göre, MHP gazeteci Deniz Zeyrek'e yönelik sosyal medyadan etiket açarak kampanya başlattı. Bu gelişmenin ardından MHP'li yöneticilerden de arka arkaya açıklamalar geldi.

    'ZEYREK'E HADDİNİ BİLDİRMEK ŞART OLMUŞTUR'

    Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Milliyetçi-Ülkücü hareketin saygıdeğer lideri Devlet Bahçeli'nin görüş ve düşüncelerine katılmıyorum diyebilirsiniz. Fikir, düşünce ve politikalarımızı beğenmeyebilir ve ahlaki ve insani ölçüler içinde tenkitte edebilirsiniz. Amma asla Sayın Devlet Bahçeli'ye dil uzatamazsınız, onun milliyetçiliğini asla tartışamazsınız. Bunu yapanlar hangi sosyal dilim içinde olursa olsun bizce fikren güdük, insani olarak bitik, hatta yitik durumdadır. Basın dünyasında polemik üslubunu beceremeyip belden aşağıya çeken medya zennelerine son dönemde bir yenisi eklenmiştir.

    ​Deniz Zeyrek ismiyle maruf kimse, haddini hududunu aşarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaken bir insana yakışmayacak şekilde dil uzatmıştır. Kendi oynaklığını kamufle etmek ve CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yaranmak için Sayın Genel Başkanımıza saldıran perişan Zeyrek'e haddini bildirmek şart olmuştur. Adı geçen kimsenenin üslubu, kudurma emaresi vermektedir. ​​Zeyrek; dünün CHP aleyhtarı, bugünün CHP yardakçısı, gizli Türklük düşmanı karakteri oturmamış bir şahsiyettir.

    Biz onun gibi dönek ve silik adamları iyi tanır, tıynetini iyi biliriz. Bu gibiler, medya sahnesine çıkıp döktüren zennelerdir. Onlar kıvırmayı, göbek atmayı iyi becerir, maharetle gerdan kırarlar. Öyle ki dansöz kıyafeti onlara dansözlerden bile daha çok yakışır. Bağlı olduğu mahfilleri memnun etme noktasında biraz saray soytarısına da benzerler. Bu türden insan müsveddeleri; bazen çıfıt çarşısının tellalı, bazen hergele meydanın kopuğu olurlar. Zeyrek gibileri kapıkulu yapıp sağa sola çemkirmesine izin verenlere tavsiyemiz, bir an evvel kapıyı açıp layık olduğu çayıra salmalarıdır. Aksi takdirde bu tür yaratıkların çevresindekilere de hastalık bulaştırması mümkündür."

    KILAVUZ: ZEYREK ADLI MHP DÜŞMANI…

    Eski Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz da Deniz Zeyrek'i hedef alarak, "Deniz Zeyrek adlı MHP düşmanı diline, sözüne mukayyet ol; lafını ölçüp biçmeden sarf etme! Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in milliyetçiliğinin hudutlarına senin kıt aklın da, kısır ufkun da erişemez" ifadelerini paylaştı.

    ZEYREK: MİLLİYETÇİLİĞİ BÖYLE Mİ ÖĞRETTİNİZ?

    ​Hakkında çok sayıda tweet atılan Deniz Zeyrek ise tepkilere, "‘Milli tank-palet fabrikasını Katarlı ortağı olan bir şirkete ihalesiz devrettiysek nasıl ‘savunma sanayimizi millileştiriyoruz' denilebilir' dedim diye başlattıkları ‘gündem çalışmasına' bakın. Siz bu teşkilata milliyetçiliği böyle mi öğrettiniz?" sözleriyle karşılık verdi.

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    Etiketler:
    Ülkü Ocakları, MHP, Olcay Kılavuz, Semih Yalçın, Deniz Zeyrek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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