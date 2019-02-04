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10:47 04 Şubat 2019
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    Sayısal Loto - Milli Piyango

    Milli Piyango’da 6.9 milyarda bir ihtimal gerçek oldu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Milli Piyango’nun tartışmalı çekilişlerine bir yenisi eklendi. 30 Ocak’taki Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişlerinde 9-11 ve 19 rakamlarını işaretleyenler kazandı.

    Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Sayısal Loto'da büyük ikramiye 3, 8, 9, 11, 19 ve 44 rakamlarına çıktı. Ancak bu 6 rakamı doğru tahmin eden olmadığı için 2 milyon 340 bin liralık ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. 5 bilenler 5 bin 528 lira kazandı.

    Deniz Yavuzyılmaz
    © AA / Sinan Uslu
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    Şans Topu'nda ise 648 milyon liralık büyük ikramiye 2, 9, 11, 19, 31+11 rakamlarına isabet etti. Bu şanslı rakamları bir kişi bildi. 5 bilenler de 2 bin 592 lira aldı. Aynı gün yapılan iki ayrı çekilişin ortak şanslı rakamları 9, 11 ve 19 oldu. Uzmanlar böyle bir olasılığın 6 milyar 950 milyonda bir ihtimal olduğunu ve bunun 30 Ocak'taki çekilişte gerçekleştiğini belirtti. Umudunu Sayısal Loto ve Şans Topu'na bağlayanlar ise imkansıza yakın bu tesadüf karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

    Milli Piyango'nun çekilişleri daha önce de tartışma yaratmış ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu durumu Meclis gündemine taşımıştı.

    Tarhan, "Milli Piyango İdaresi'nde şaibeli olaylar yaşanmaktadır. Milyonlarca insanın umut diyerek bel bağladığı oyunların, tamamen şeffaflık barındırması gerekir" diyerek, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını istemişti. Yavuzyılmaz ise Milli Piyango ile ilgili şu istatistikleri gündeme getirmişti:

    Milli Piyango
    © AA /
    Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması
    - Milli Piyango çekilişlerinde tam, yarım ve çeyrek olarak basılan biletlerin yüzde 7'si tam bilet olarak dağıtıldığı halde; 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan çekilişlerin büyük ikramiyeleri, yüzde 37 oranında tam biletlere isabet etti.

    — 23 Ocak 2019 Sayısal Loto Çekilişinin webtv üzerinden yayınlanan, çekiliş tarihi 01.01.1970 olarak gösterilirken, ikramiye kazanan numaralar olarak da 01, 10, 18, 29, 30 ve tekrar 10 sayısı oldu. Aynı sayıya çıkan ikramiyenin Şans Topu çekilişine ait olduğu ortaya çıktı.

    — 2015 yılında yapılan çekilişlerde büyük ikramiye isabet eden 9 adet tam biletin 8'i Ankara'ya çıktı. 2016 yılında büyük ikramiye isabet eden tam biletlerin 16'sından 15'i, 2017 yılında 10 adet tam biletin 8'i ve 2018 yılında ise 15 adet tam bilet isabetinin 13'ü Ankara'dan bilet satın alanlara çıktı. Tam biletler 4 yıl boyunca üst üste yüzde 90 seviyesinde Ankara'ya isabet etti.

    — 5 Ocak 2019'da ikramiye çıkan numaralar 2, 20, 29, 38, 46, 47, Sayısal Loto kolonuna işaretlendiğinde yukarıdan aşağıya doğru düz bir sütun oluşturdu. (Yalnızca 11 yerine 46 gelmiştir). Sayısal Loto'nun 1.200'e yakın çekilişinin hiçbirinde böyle bir tablo oluşmadı.

    Etiketler:
    milli piyango, Sayısal Loto, şans, bilet, para, Milli Piyango İdaresi, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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