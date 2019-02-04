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12:27 04 Şubat 2019
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    referandum - sandık - Ankara

    Piar’ın son anketi: MHP’lilerin yarısı AK Parti’ye oy vermeyecek

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
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    Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, yaptıkları son ankete dair açıklamalarda bulundu. Atalay, MHP seçmeninin yarısının AK Parti’ye oy vermeyeceğini belirtti.

    Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair yaptıkları son anketin sonuçlarına dair konuştu.

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
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    Diken'den Minez Bayülgen'in sorularını yanıtlayan Atalay, "Son araştırmamızda, MHP'li seçmenlere "AK Parti'nin aday çıkardığı yerlerde oy verecek misiniz" diye sorduk. Yüzde 50'si ‘Hayır', yüzde 30'u ‘Evet' dedi. Yani Türkiye genelinde, MHP seçmeninin en az yüzde 50'si AK Parti adayına oy vermemeyi tercih ediyor" açıklamasında bulundu.

    Atalay, devamında "Bu kitle AK Parti'den koparak MHP'ye geçen ve sağın dışındaki adaylara, partilere oy veremeyenlerden oluşuyor. Bir kere millet ittifakına oy vermeleri demek önümüzdeki genel seçimleri etkilemesi anlamına geliyor. Böyle olursa bu kitle millet ittifakının kalıcı seçmeni haline gelebilir. Bu yüzden kritikler" görüşünü dile getirdi.

    'AK PARTİ EN BÜYÜK GÜÇ KAYBINI ANKARA'DA YAŞAYACAK'

    Atalay, "Araştırmalarınıza göre AKP en büyük güç kaybını hangi şehirde yaşayacak?" sorusu üzerine şunları söyledi:

    — Ankara. İktidar 20 yıldan fazla yönettiği başkenti kaybetmeye doğru gidiyor. Ulusalcısından, Kemalistine, sağcılarına kadar her zaman milliyetçi adayların kazandığı bir şehirdir Ankara. Bugün her anketimizde CHP'li aday Mansur Yavaş ve AK Parti adayı Mehmet Haseki arasında en az altı yedi puan oy farkı Yavaş'ın lehine çıkıyor.

    Etiketler:
    belediye, yerel seçim, yorum, anket, Piar Araştırma, Kadir Atalay, Türkiye
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