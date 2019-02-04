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12:26 04 Şubat 2019
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    90 yaşındaki 35 yıllık muhtar yeniden aday

    90 yaşındaki 35 yıllık muhtar yeniden aday: Yorulmadım, seçimde iddialıyım

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 7 dönemdir Bala Mahallesi'nin muhtarlığını yapan 90 yaşındaki Salih Büyüktarakçı, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday oldu. 35 yıldır mahallesine hizmet eden Büyüktarakçı, kendini genç hissettiğini belirterek, seçimlerde iddialı olduğunu söyledi.

    Sarayköy ilçesi Bala Mahallesi Muhtarı Salih Büyüktarakçı 90 yaşında ve 35 yıldır mahallesinin muhtarlık görevini yürütüyor. 1983 yılında Sarayköy Vergi Dairesi'nden emekli olan ve muhtar olarak mahallesine hizmet etmeye karar veren Büyüktarakçı, girdiği seçimi kazandı. 5 bin kişinin yaşadığı mahallenin sevgi ve saygısını kazanan Büyüktarakçı, o tarihten itibaren girdiği muhtarlık seçimlerinin tamamından zaferle çıktı. 7 dönemdir mahallesi için çalışan ve okul, yol, cami gibi birçok hizmetin mahallesine getirilmesini sağlayan Büyüktarakçı, 31 Mart yerel seçimlerinde de yeniden aday oldu.

    referandum - sandık - Ankara
    © REUTERS / Umit Bektas
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    'MUHTARLIĞA DEVAM EDECEĞİM'

    35 yıldır her sabah saat 08.00'de yaklaşık 20 metrekarelik muhtarlık binasına giden ve işinin başına geçen Büyüktarakçı, mahalle sakinlerinin evrak işleri için mesai harcıyor. Muhtarlık binasında masa üstü ve dizüstü bilgisayarından çeşitli işlemlerini yapan Büyüktarakçı, 1985 model daktilosuyla ise dilekçelerini yazıyor. Muhtar Büyüktarakçı, günlük yaklaşık 10 saat çalıştığı muhtarlık binasının camına, "Muhtarlığa devam edeceğim" yazılı bir not yapıştırıp, bir dönem daha görevine devam etmek için destek istedi.

    'YORULMADIM, SEÇİMDE İDDİALIYIM'

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    © AA / Serhat Çağdaş
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    Son kez seçimlere gireceğini belirten Büyüktarakçı, ilerleyen yaşının muhtarlık için engel olmadığını söyledi. Mahallesine hizmet etmenin gurur verici bir iş olduğunu ifade eden Büyüktarakçı, "İnsanlar bana saygı duyuyor ve seviyor. Yıllardır mahalledeki her cenazeye ve düğüne katılırım. Hep halkın arasında oldum. Onlarla iç içe olduğum için hep beni seçtiler. 35 yıldır mahallenin muhtarıyım. Bu seçimde de iddialıyım ve son kez adaylığımı koyuyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Kendimi hala genç hissediyorum. İşler beni yormuyor. Mahallenin işlerinin halledilmesi için daha da çok çalışmamız gerekiyor. Şu an aday olan 8 rakibim var. Bu seçimlerde yine iddialıyım. Sanırım bu seçimlerde de beni tercih edeceklerdir" diye konuştu.

    40 yıldır Bala Mahallesi'nde yaşayan Cemal Sunar, muhtarlarının özveriyle çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Salih Büyüktarakçı, yıllardır bizim muhtarlığımızı yapıyor. Muhtarımız gece gündüz demeden işimizi görür" diye konuştu.

    Etiketler:
    muhtar, yerel seçim, oy, yaşlı, mahalle, belediye, Salih Büyüktarakçı, Denizli, Türkiye
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