Yönetmenliğini Oscar ödüllü Ridley Scott'ın üstlendiği THY reklamı yayında

Türk Hava Yolları'nın, Super Bowl için hazırladığı özel reklam filmi 'The Journey' (Yolculuk) yayınlandı.

ABD'nin Atlanta şehrinde, New England Patriots ile Los Angeles Rams takımları arasında oynananan müsabakanın devre arasında THY'nin reklam filmi de yer aldı.

​Airport Haber'in aktardığına göre, final için özel hazırlanan ve yönetmenliğini Hollywood'un birçok başarılı filmine imza atan Oscar ödüllü Ridley Scott'un yaptığı, başrolünde Sylvia Hoeks'un yer aldığı 6 dakikalık 'kısa film' THY'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Filmde THY'nin tüm dünyaya uçtuğu vurgusu yapılırken, İstanbul'un da tarihi ve doğal güzelliklerinin ön planda yer aldığı görüldü.