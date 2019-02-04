70 milyon TL kazanan talihli hâlâ ortada yok

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, 1 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen halen ortaya çıkmadı.

31 Aralık 2018'de yapılan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, 7615536 numaralı tam bilete çıktı ancak herkesin merak ettiği talihli, çekilişin üzerinden günler geçmesine rağmen henüz ortaya çıkmadı.

© Fotoğraf : DHA 70 milyon liralık biletin nerede satıldığı ortaya çıktı

NTV'nin haberine göre, 70 milyon lirayı kazanan talihlinin, başvurması için 31 Aralık 2019 tarihine kadar zamanı var. Bu tarihe kadar parasını tahsil etmezse, ikramiye kamu payına aktarılacak.

Öte yandan, biletini bugüne kadar almayan talihlinin kaybı yüzbinlerce lirayı buldu. Zira, talihli parasını ilk gün banka faizine yatırsaydı bugüne kadar 1 milyon TL'den fazla gelir elde edecekti.

70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy ilçesindeki Ali Özçalımlı isimli bayiden satıldığı açıklanmıştı.