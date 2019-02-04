Odatv: İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu'da adaylık teklifini 'CHP aday göstermezse' kabul edecek

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in, İYİ Parti tarafından kendisine yöneltilen adaylık teklifini 'CHP'nin aday çıkarmaması koşuluyla' kabul edeceği öne sürüldü. Odatv'nin haberine göre, bu durum CHP'nin henüz aday ismi açıklamadığı Ordu teşkilatı içerisinde çeşitli tartışmalara neden oldu.

Yerel seçimlere iki aydan az bir süre kala CHP'nin adaylarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP'nin aday ismi açıklamadığı tek büyükşehir olan Ordu'da ise çeşitli tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, daha önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a adaylık teklif edildi. Ancak Ordu milletvekili Torun'un adaylığa sıcak bakmadığı iddia ediliyor. Öte yandan, CHP'nin diğer Ordu milletvekili Mustafa Adıgüzel'e ise teklif gitmediği, teklif edilmesi halinde adaylığı kabul edeceği öne sürülüyor.

ŞAHİN'İN CHP ŞARTI

Ancak, CHP Genel Merkezi'nde Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin tartışma devam ederken, CHP'nin Ordu'dan aday çıkarmak istememesinin İYİ Parti ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le de alakası olduğu iddia ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday belirlemek için yapılan son Parti Meclisi'nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi için 'belediye başkan adayı atama' yetkisini aldı. Öte yandan İYİ Parti'nin de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, AK Parti hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin'i aday göstereceği konuşuluyor.

Öte yandan, İdris Naim Şahin'in ise İYİ Parti adaylığını kabul etmesi için 'CHP'nin Ordu'dan aday göstermemesi' şartını öne sürdüğü iddia ediliyor.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre, CHP'nin de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden aday göstermeyerek Şahin'in önünü açacağı konuşuluyor. 17-25 Aralık operasyonları sonrasında AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin'e destek verileceği iddialarının ise parti tabanında huzursuzluk yarattığı öğrenildi.

'ŞAHİN'E DESTEK VERİLİRSE DİĞER İLLERDE OY KAYBI YAŞANABİLİR'

Şahin'e verilmesi konuşulan bu desteğin, Türkiye genelinde partinin oyunu düşüreceği ve kritik olan bazı illerin dahi bu sebeple kaybedileceği ifade ediliyor.

CHP Ordu teşkilatı ise, partinin aday göstermeyerek İdris Naim Şahin'e yapacağı desteğin Ordu ilçelerinin de kaybedilmesine neden olacağı söyleniyor.

Odatv'nin edindiği diğer bilgilere göre ise, CHP Ordu teşkilatının, İdris Naim Şahin'in İYİ Parti'den aday gösterilmesi durumunda, tepki olarak sandığa gitmeyeceği öğrenildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifaka dahil olan iller arasında olmamakla birlikte, söz konusu kararın alındığı takdirde bunun 'dolaylı bir destek' olacağı yorumları yapılıyor.