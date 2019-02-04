'Adnan Oktar ile 16 yaşımda evlendirildim, birçok kez rızam dışında benimle birlikte oldu'

Adnan Oktar örgütü içinde 7 yıl kaldıktan sonra kaçarak yurtdışına yerleşen bir kadın, mağdur olarak ifade verdiği davada verdiği ifadesinde "16 yaşımdayken Adnan Oktar ile evlendirildim. Adnan Oktar 18 yaşıma girene kadar elle taciz etti. Daha sonra birçok kez rızam dışında benimle birlikte oldu" dedi.

Adnan Oktar örgütü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında mağdur olarak ifade veren S.I., 1987 yılında girdiği örgütte 7 yıl kaldığını ifade ederek yaşadıklarını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mağdur olarak ifade veren S.I., lise öğrenimi sırasında kendisi ve 3 arkadaşının Cenk isimli bir kişi tarafından bu örgütle tanıştırıldığını belirterek, "16 yaşındayken Adnan Oktar ile imam nikahı ile evlendirildim, örgütten yurtdışına kaçarak kurtuldum" ifadelerine yer verdi.

'BENİMLE EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre Mağdur S.I., verdiği ifadede yaşadıklarını şöyle anlattı: "Adnan Oktar ile tanıştırılmak üzere Ortaköy'de bir daireye götürüldük. 20-25 kişinin bulunduğu bir salonda Adnan Oktar karşıda koltukta oturuyordu. Biz de yerde oturduk ve Adnan Oktar dini sohbet yaptı. Adnan Oktar bize ‘çok güzelsiniz, çok imanlısınız, çok zekisiniz' gibi sözler söyledi. Biz haftada bir iki defa okul çıkışlarında sohbete gidiyorduk. Adnan Oktar, bu sohbetlere katılmaz sadece kendi evinde olan sohbetlerde bulunurdu. Aradan 5-6 ay geçtikten sonra ben 16 yaşımdayken, Adnan Oktar benimle ve diğer kızlar ile tek kalmaya başladı. Bana tek kaldığımızda çok fazla ilgi gösteriyordu. 1988 yılı yaz aylarında Adnan Oktar benimle evlenmek istediğini söyledi."

'BENİ TACİZ ETTİ, BAYILDIM'

Evlilik teklifini Adnan Oktar'a 'mehdi' dendiği için kabul ettiğini söyleyen S.I., sık sık isteklerinin asla geri çevrilmemesi telkinlerinde bulunuluyordu ve yaşımın küçük olması sebebiyle bunu idrak edemediğim için teklifi kabul ettim. Daha sonra biz evlendirildik. Adnan Oktar bu evliliğin gizli tutulmasını söyledi ve evlendiğimiz gün bana sahip olmak istedi. Beni taciz etti. Çok korktuğum için bayıldım. Yaşım küçük olduğu ve bayıldığım için o gün bir şey yaşanmadı. Kendime geldiğimde oradan çıktım. 18 yaşıma girene kadar Adnan Oktar elle taciz etmeye devam etti. Adnan Oktar, benim eski okul kıyafetlerimi giymemi ister, bazen de dansöz kıyafeti giydirerek oynamamı isterdi" dedi.

'DOĞAN ÇOCUKLAR BAŞKA YERLERE GÖNDERİLDİ'

18 yaşına geldiklerinde Adnan Oktar'ın kendisine boşanmak istediğini ve ‘cemaatten birini seç, seni onunla evlendirelim' dediğini söyleyen S.I., sözlerine şöyle devam etti: "Adnan Oktar ile evliliğimiz örgütten ayrıldığım 1994 yılına kadar devam etti. Bu süreçte Adnan Oktar dini duygularımı kullandı. Birçok kez rızam dışında benimle birlikte oldu. 1990 yılına kadar cemaatte birçok kişi imam nikahı ile evliydi. Bu dönemde evli olan kızlar hamile kalmaya başladı ve 7-8 tane bebek oldu. Bebeklerden dolayı kadınlar resmi olarak evlendirildi. Çocuklar doğduktan sonra herkesin eşinden boşanması söylendi. Çocuklar da başka yerlere gönderildi. Kadınlar ise örgütte kalmaya devam etti. Adnan Oktar bu süreçte cemaatteki herkesin geçmişi ve sosyal yaşantısı ile bağlarını kesti. 19 Mayıs 1994 günü bu yapıdan kaçtım. 1996 yılında da yüksek lisans yapmak için yurtdışına gittim."