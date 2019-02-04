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15:42 04 Şubat 2019
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    MHP lideri Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya: Gülmeye devam etsin ama haline

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Yurdagül Şimşek
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP İzmir adayı Tunç Soyer konusunda MHP'lilere gülüyorum" diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya, "Sayın Ortaylı gülmeye devam etsin, ama haline" sözleriyle yanıt verdi.

    MHP lideri Bahçeli, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat isimli programına katılan yazar Hilmi Yavuz ile tarihçi İlber Ortaylı'nın Ali Kemal üzerinden Tunç Soyer'le ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

    Özgür Özel
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'li Özel'den Bahçeli'ye yanıt: Tunç Soyer'e dil uzatmak hiç kimsenin haddi değildir
    Bahçeli, bir gazetecinin "Özellikle İlber Ortaylı'nın Tunç Soyer konusunda MHP'lilere gülüyorum sözlerine ne diyorsunuz?" sorusu üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

    — Anlaşılan bu sabah da Çalar Saat programında bir süt zehirlenmesi yaşandı. Merhum İnönü'nün, Ali Kemal'in oğlu olan Zeki Kuneralp'in Dışişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu imtihanı kazanmasından sonra, merhum Numan Menemencioğlu'nun ne yapalım sorusuna sınavı kazandıysa alın dediği matah bir şeymiş gibi anlatıldı.

    — Akıllarınca Tunç Soyer'i aklamaya çalıştılar. Nurettin Soyer'i temize çıkarmaya kalkıştılar. Ancak güneşi balçıkla sıvamak nasıl imkansızsa, 12 Eylül'ün zulüm ve zalimlerini maruz ve masum göstermek bir o kadar imkansızdır. Ali Kemal kim? Milli Mücadele muhalifi bir şahsiyet. Yani istiklalimize zincir vurmaya çalışan müstevlilerle aynı çizgide olan bir kişi. Bana göre Merhum İnönü'nün bu tasarruf ve tutumu hatalıdır.

    'KURDUN YAVRUSU KURT OLUR, HERKES SOYUNA ÇEKER'

    — Yani İsmet İnönü söyledi diye Ali Kemal'in oğluyla ilgili kararı normal ve meşru mu kabul edeceğiz? Yok öyle bir şey! Kurdun yavrusu kurt olur, herkes soyuna çeker.

    Tunç Soyer
    © AA / Raşit Aydoğan
    Tunç Soyer'den babasıyla ilgili eleştirilere yanıt: Tekrar 'ülkücüler kim, solcular kim' tartışmasını mı başlatalım?
    - Beni daha düşündüren İlber Ortaylı'nın Tunç Soyer ile ilgili yaklaşımımızdan dolayı MHP'lilere gülüyorum demesi. 'MHP'liler takımına tam gülünür' diyor. Bir defa biz bir takım değiliz, muazzam bir davayız. Asıl anakronik tuzağa düşen Sayın Ortaylı'nın bizatihi kendisidir. Gülmesi iyi bir şey, sağlık belirtisi, mutlu olduğunun emaresi. Fakat Sayın Ortaylı güle güle bize mi gülmüş? Başka gülecek bir şey bulamamış mı? O kadar mizah dergisi var, o kadar komedi dizisi var, gülecekse bunlara gülsün, hem kahkahalarla, hem de saatlerce. Ağlanacak hale gülen, zulme tebessümle alkış tutan birisinin münevverlik iddiası başlıbaşına tutarsızlık ve kara mizah değil mi?

    — MHP'lilere Tunç Soyer'den dolayı gülen birisi 12 Eylül'de ağlayan, acı çeken, işkence ve eziyetlere mahkum edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket'le alay ediyordur. Bunun anlaşılır, anlatılır, kabul ve izah edilir yanı da yoktur. Sayın Ortaylı Nurettin Soyer hayranı, Tunç Soyer müdafi olabilir, ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareket sırtından kurban kesemez, ahkam kesemez, totoloji yaparak, polemik üreterek, yanlışa kılıf bularak hiçbir yere varamaz. Anlayan anlamıştır herhalde, tavsiyem Sayın Ortaylı gülmeye devam etsin, ama haline.

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    Etiketler:
    12 Eylül, MHP, Fox TV, İsmet İnönü, İsmail Küçükkaya, Hilmi Yavuz, İlber Ortaylı, Nurettin Soyer, Tunç Soyer, Devlet Bahçeli, Türkiye
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