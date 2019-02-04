Kalın: Menbiç ve Fırat'ın doğusunda temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Kalın, Suriye gündemiyle ilgili yaptığı açıklamasında "Menbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'KONTROL TÜRKİYE'DE OLMALI'

"Menbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması."

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

"KOBİ'lere destek devam edecek."

'IMF YILLARI GERİDE KALMIŞTIR'

"Türkiye'nin IMF ile teması, ilişkisi söz konusu bile değildir. Türkiye için IMF yılları geride kalmıştır."

ÇİPRAS'IN ZİYARETİ

"Yarın yoğun bir gündemimiz olacak. Çipras'ın bugün yaptığı açıklamalar memnuniyet verici. Doğu Akdeniz'de oldu bittiye göz yummayız."

'4 PRENSİP ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR'

(BEDELLİ ASKERLİK) Yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. 4 prensip üzerine çalışmalar devam ediyor.

ABD — RUSYA FÜZE ANLAŞMASI

Bizim için endişe verici bir gelişme.

ERDOĞAN — BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Her zaman görüşebilirler. Bu 19 Şubat'tan önce olabilir sonra olabilir. Görüşmelerin önünde hiçbir engel yok. Önümüzdeki günlerde de böyle bir görüşme gerçekleşebilir.