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20:20 04 Şubat 2019
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    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

    CHP TBMM'de sordu: Halk Ekmek sponsorluğunda Başakşehir'e futbolcu transfer edildi mi?

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kamu kaynaklarının Başakşehir futbol kulübü seferber edildiği ve bir futbolcunun transferinin İstanbul Halk Ekmek sponsorluğu ile yapıldığı iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

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    Ankara milletvekili Hakverdi'nin, Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle sunduğu önergede, "Ülkenin en köklü kulüplerinin toplam borcu 10 milyar liraya yaklaşmış durumda. Milyonlarca taraftarı olan yüz yıllık kulüplerimiz icralık duruma gelmişken, taraftarı olmayan boş tribünler önünde oynayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü yaptığı milyonluk transferler ve sponsorluk anlaşmaları ile gündeme gelmektedir" diyen Hakverdi sözlerine şöyle devam etti:

    "Medipol Başakşehir Futbol Kulübü için kamu kaynaklarının seferber edilmesi bu spora gönül vermiş milyonlarca insanımızı üzdüğü gibi kamu olanaklarının da heba edilmesine sebep olmaktadır. Başakşehir'in birkaç kilometre ötesinde dev bir Olimpiyat Stadyumu atıl durumda beklerken kamu olanakları ile yeni bir stat yapılarak kulübe 'hediye' edilmiştir. Yine bir futbolcu transferinin İstanbul Halk Ekmek'in sponsorluğu ile gerçekleştiği iddiası hala futbol severlerin gündemindedir"

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    © AA /
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    Hakverdi, şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

    1-Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'ne sponsor olan firmalara kamu ihalelerinde ayrıcalık sağlandığı doğru mudur?

    2-Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'ne sponsor olan firmalar son 5 yılda kamu ihalesi almış mıdır? Almışlarsa bu firmalara verilen kamu ihaleleri nelerdir?

    3-Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün bir AKP projesi olarak desteklendiği ve bu durumun hakem atamaları ve kararlarına sirayet ettiği iddiası doğru mudur?

    4- Ülkemizde her yaştan taraftarın tutku ile desteklediği, kimi zaman bir öğrencinin okul harçlığı biriktirerek forma aldığı kimi zaman da asgari ücretle geçinen bir kişinin sofrasından kısarak maç bileti adığı düşünüldüğünde boş trübünler önünde oynayan Medipol Başakşehir Futbol kulübünün iktidar partisi ve kamu olanakları ile desteklenmesi spor etiğinine ve kamu vicdanına aykırı değil midir?

    5-AKP Genel Başkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatı ile ulusal ve uluslararası alanda sportif başarıları ile öne çıkmış birçok kulübümüz varken her fırsatta özellikle Medipol Başakşehir Kulübüne destek beyanında bulunmaktadır. Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün ulusal ve uluslararası arenada sportif başarıları nelerdir?

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    Etiketler:
    transfer, halk ekmek, Medipol Başakşehir, TBMM, CHP, Ali Haydar Hakverdi, Ankara
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