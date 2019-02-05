Zeybekçi: Ben Ferhat, İzmir Şirin

AK Parti’nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, konu İzmir ise bakanlık yerine belediye başkanlığı tercih edeceğini dile getirerek, “7 Şubat günü 21. yüzyılın İzmir’ini anlatacağım. Ferhat dağları dele dele geliyor ya Türkiye’nin mega projeleriyle. Şirin ne halde biliyor musunuz? Çok affedersiniz, Şirin foseptik ile uğraşıyor” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, esnaf ve sanatkarla buluştu. 16. Bölge (İzmir) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Toplantı Salonunda gerçekleşen ve birliğe bağlı 50 kooperatifin başkanları, yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Zeybekci, esnaf ve sanatkarların sorunları ile beklentilerine değinerek, gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.
'MEVZU BAHİS İZMİR İSE GERİSİ TEFERRUATTIR'
‘Mevzu bahis İzmir ise gerisi teferruattır, diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci, kendisinin de bir İzmir esnafı olduğunu belirterek, "Ben İzmir esnafıyım. İzmir'e yatırımları olan kardeşinizim, İzmir'in 8 ilçesinde iş yerlerimiz var. Şirketin merkezi İzmir olduğundan 540 civarında çalışanımız var. İzmir'de 2017 yılı vergi ödeyen kurumlar vergisinde de 17. sıradayız. İzmir'e faydalı bir kardeşinizim. Sizler de herkes elinden geldiğince İzmir'e destek veriyor. Cumhurbaşkanımız bize İzmir ile ilgili talimatta buyurduklarında, İzmir bizim zaten göz ağrımızdır. İzmir dendiğinde içimizde şöyle bir kıpraşmanın olduğu bir yer. Biliyoruz ki eğer yerel yönetimler anlamında siyaset yapılacaksa, ki bin defa bakanlığa tercih ederim. Bakanlık yerine belediye başkanlığını tercih ederim. Hele hele İzmir mevzuysa İzmir'de tarih yazmak, İzmir'de destan yazmak bir insan için en önemli fırsatlardan birisidir. Seve seve kabul ettik. Çünkü İzmir son 20 yılda ihmal edildi. İzmir'in vakti çalındı. 20-25 yıl içinde patinaj yapmadı. Patinaj yapsa yerinde kalırdı, ileri gitmese bile diğerleriyle beraber belki stabil kalırdı. Ama İzmir geri kaldı. 1997 yılında İzmir Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisiydi. 1947, 1800'lü yıllar değil. 1997 yılında Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisiydi, Şu anda açık ara üçüncü büyük ekonomisi. 5-6 yıl içinde eğer İzmir bu şekilde devam ederse Antalya, Bursa, Kocaeli İzmir'i geçecek. 1980 ihracatta Türkiye'nin ihracatta ilk iki şehrinden birisiydi. Anadolu'nun ihracat kapısıydı. Bugün TÜİK rakamlarına göre 7, Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre 5. sırada" dedi.
'FERHAT DAĞLARI DELE DELE GELİYOR, AFEDERSİNİZ ŞİRİN FOSEPTİKLE UĞRAŞIYOR'
Yeni dünya düzeninde ticaretten turizme bütün alışkanlıkların değiştiğine ve alışveriş alışkanlıklarının elektronik ticaret ortamında gelişeceğine işaret eden Zeybekci, "Dünyanın en avantajlı ülkelerinden biri bizsek eğer, en avantajlı bölgesi de İzmir. Ben ihracatçı bir firmaya sahibim. Tekstil ve konfeksiyon dalında hizmet görüyoruz. Yüzde yüz ihracata çalışıyoruz. Bu gün aldığımız 10 bin siparişe dünyanın neresinde olursa, tek bir müşteriye gönderiyoruz. Tıra, konteynere yüklüyor ve gönderiyoruz. 5 sene sonra bu böyle olmayacak. O 10 bin siparişi yine alacağız, ama 10 bin siparişi biz 10 bin müşteriye göndereceğiz. Çünk adam oradan satacak, bilgilerini bana gönderecek, ben onları adreslerine göndereceğim. Bu demektir ki nakliye değişecek. Konteyner değişecek, liman değişecek, konteyner değişecek, uçak kargoya dönüşecek. Bunun merkezi İzmir olacak. Bir lojistik merkezi olacak. Bir depolama bir elleçleme ve gönderme — getirme ile ilgili bir merkez olacak. Ferhat dağları dele dele geliyor ya, biraz önce saydığım projelerle. Şirin ne halde biliyor musun? Çok afedersiniz Şirin foseptik ile uğraşıyor, Şirin yatırım yerleri ile ilgili rezaletle uğraşıyor, Şirin katı atıkla uğraşıyor, Şirin maalesef ulaşımda, trafikte darmadağın olmakla uğraşıyor. Bunların hepsini halledeceğiz" dedi.
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