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04:07 05 Şubat 2019
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    Faik Öztrak

    CHP'li Öztrak: Tank Palet'in Katar'a peşkeşi, 'millet' lafını ağzından düşürmeyen sarayın bekçisinin hiç kanına dokunmamış

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisinin ve tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan bugünkü ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor, biraz daha vatandaşın canını yakıyor" dedi.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı: Ocakta 1.06, yıllık 20.35
    CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

    Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, konuşmasına yarıyıl tatili biten öğrencilere başarılar dileyerek başladı.

    Hayat pahalılığının milleti ezmeye devam ettiğinin açıklanan enflasyon rakamlarında görüldüğüne dikkati çeken Öztrak, geçen yılın son iki ayında alınan bir takım önlemlerle gerilemeye başlayan enflasyonun yeniden yukarı doğru çıkmaya başladığını dile getirdi.

    Vatandaşın gerçek enflasyonunun resmi rakamların çok ötesinde olduğunu belirten Öztrak, çarşı ve pazarlarda vatandaşların yaşadıkları sorunlara işaret etti.

    Çiftçinin, pazarcının, esnafın, sebze ve meyve alan halkın bu garip ticaretten memnun olmadığını söyleyen Öztrak, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarına bakıldığında ne doğru düzgün bir hal yasası ne de alışveriş merkezi yasasının çıkarıldığını vurguladı.

    Öztrak, para bolken tedbir almayan iktidarın şimdi marketçiden, pazarcıdan ve bu acayip ticaretten şikayet ettiğini savunarak, bu pahalılığın tek sorumlusunun, ülkeyi sıcak paraya teslim eden, üreticiden tüketiciye giden zincirde yandaş aracılara, komisyonculara müdahale etmeyen, 17 yıldır bu işe göz yuman iktidarın olduğunu ileri sürdü.

    Tarlasını ekmeyen, üretim yapmayan, evine gramla sebze ve meyve alan vatandaşların çözüm beklemesine rağmen sarayın ne yapacağını bilmediğini ileri süren Öztrak, milletin her türlü yetkiyi vermesine rağmen iktidarın gereğini yapamadığını, milletten koptuğunu iddia etti.

    İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
    © AA /
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    Faik Öztrak, tek adam parti devleti rejimi aklının yetersizliğinin, zam ve zulümden başka bir şey getirmeyeceğinin, sorunların parlamentoda çözülmesinin ne kadar önemli olduğunun her gün biraz daha iyi görüldüğünü savundu.

    'ALGI OPERASYONUNUN ALASINI YAPIYORLAR'

    İktidarın, Avrasya Tüneli'ne seçimden sonra yapacakları zammın, seçimden önce açıklanmasına "sehven zam" dediğini aktaran Öztrak, "Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in dediği gibi, 'Belli ki hesabı kitabı yapmışlar, her şey hazır. Seçimden sonra yumurtadan civciv çıkacak.' Yani zam geliyor, zamlar geliyor bu onun göstergesi" diye konuştu.

    Yerel seçimlerden sonra iktidarın IMF ile anlaşacağı iddialarını tekrarlayan Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Ne kredi açısından ne de teknik destek açısından IMF ile yolumuz kesişir. Algı operasyonu yapıyorlar" dediğini hatırlattı.

    "Bizi algı operasyonu yapmakla suçlayanlar esas algı operasyonunun alasını yapıyorlar. Seçimi kaybedeceklerini anlayınca maliye ve para politikalarını yeniden seçim vitesine taktılar" ifadesini kullanan Öztrak, iktidarın, uluslararası yatırımcı toplantılarında döviz baronlarına "sesinizi çıkarmayın, seçimden sonra IMF ile anlaşacağız." dediğini öne sürdü.

    Öztrak, millet pahalılık ve işsizlik alında ezilirken "kriz yok" demenin esasen tehlikeli ve hastalıklı ruh hali olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    IMF
    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
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    "Suçluların telaşıyla bu kadar bağırıp çağırıyorlar. Çıkıp, 'IMF ile ne seçim öncesinde, ne de seçim sonrasında bir anlaşma yapmayacağız' diye net bir açıklama yapsalardı bu yeterli olurdu. Ben bir kez daha uyarıyım, ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisinin ve tek adam parti devleti rejiminin liyakat ve hukuk tanımazlığının kaçınılmaz sonucu olan bugünkü ekonomik kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor, biraz daha vatandaşın canını yakıyor. Devlet adabından nasibini almamış liyakatsiz kalemler tarafından yazıldığı anlaşılan ve damat tarafından açıklanan metin tam bir cehalet örneği. Açık söyleyeyim, bunu yazan ellere bırakın devletin hazinesini emanet etmeyi, bakkal sahibi dükkanını emanet etmez ama sarayın başının torpiliyle ne yazık ki bunlara beytülmal emanet ediliyor".

    'SEVİYESİZCE SAYDIRMAYI TERCİH ETMİŞ'

    Borçla borç çevirmeden ve mali disiplinden bahsedildiğini anımsatan Öztrak, "Önümüzdeki bir yılda çevrilecek dış borç yaklaşık 175 milyar dolar. Bunların cari açık tahmini ise 26 milyar dolar. Yani resmi rakamlara göre bu yıl her gün küresel piyasalardan 551 milyon dolar para bulmak zorundayız. Sıcak paraya yaslanarak ekonomiyi şişirme stratejisiyle geldiğimiz nokta bu, her gün 551 milyon dolar para bulmak ihtiyacı" dedi.

    Faik Öztrak, 2018'de "zarar" açıklayan Türk Telekom'un özelleştirilmesinde iktidarı uyardıklarını hatırlatarak, bunun benzerinin Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda yapılmaya çalışıldığını savundu.

    Devlet Bahçeli
    © AA /
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Milli harp sanayisinin Katar ordusuna ve onun 'Türk olmaktan mutluluk duymam' diyen ortağına peşkeş çekilmesi içinize siniyor mu?" diye sorduklarını belirten Öztark, şu değerlendirmede bulundu:

    "Anlaşılan bu peşkeş 'vatan, millet, beka' laflarını ağzından düşürmeyen sarayın bekçisinin hiç kanına dokunmamış. O nedenle de bizim sorumuza cevap vermek yerine, her zaman yaptığı gibi seviyesizce Genel Başkanımıza ve bize saydırmayı tercih etmiş. Bu arada bir de dönmüş demiş ki 'Biz ne zaman kardeş olduk?' Biz, ister Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy versin, ister MHP'ye oy versin, ister İYİ Parti, ister HDP'li, ister Saadet Partili, ister İşçi Partili veya diğer partilerden olsun, bu topraklarda yaşayan, ülkesini, bayrağını, halkını seven, koltuk için milletini bölmeyen, savunma sanayimizin üretim üslerini Katar ordusuna peşkeş çekmeyen, özgürlüklerden, demokrasiden yana olan herkesi kardeş biliriz".

    'ZİLLET ARIYORSANIZ, İŞTE BUDUR'

    Bahçeli'nin, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı "…cumhurbaşkanı olamaz" sözlerini hatırlatan CHP Sözcüsü Öztrak, "Sonra da kendi koltuğunun bekası uğruna bu sözleri söylediği kişinin bekçiliğine soyunandan bize kardeş olmaz. Zillet arıyorsanız, işte asıl zillet budur. İzzetli milletimize çıkıp 'zillet, illet' demeyi bırakın. Siz kimsiniz? Bu ne cüret? Kendi milletiyle kavgaya tutuşan, sonra da ondan oy isteyenden siyasetçi olur mu? Bu şaşkınlara milletimiz sandıkta en güzel dersi verecektir" ifadesini kullandı.

    Öztrak, 16 yıldır kurulan hortumcu piyasa ekonomisinin boyasının dökülmeye başladığını, bu sistemle kurulan köprülerin üzerine "sahibinden satılık" ilanlarının asıldığını ileri sürerek, İstanbul'daki 3'üncü Köprünün yabancı ortağının hisselerini Çinlilere satmanın yolunu aradığını dile getirdi.

    MHP Genel Merkezi
    © AA /
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    Yerel seçimlerde tüm vatandaşların oylarına talip olduklarının altını çizen Öztrak, şöyle devam etti:

    "25 yıldır İstanbul'u ve Ankara'yı talan eden, şehirlerimizi alışveriş merkezleri ve gökdelenlerle dolduranlara, yeşili betonla boğanlara, 16 yıldır ülkeyi yönetip bugün bu yaptıklarından şikayet ederek sorumluluktan kaçabileceklerini sananlara, milletimiz 31 Mart'ta en güzel cevabı verecektir. 31 Mart, metal yorgunu Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeciliğinin iflasının ilan edildiği tarih olacaktır. 31 Mart, milletin, saraya taşınıp kendini unutanlara sarı kartı göstereceği bir dönüm noktası olacaktır. Millet iş birliği olarak, bundan önce hangi partiye oy vermiş olursa olsunlar 57 milyon seçmenimizle sandıkta büyük Millet İttifakı'nı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız."

    '15 TEMMUZ'DA TÜM MİLLET SOKAĞA ÇIKTI'

    Faik Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı.

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan,'15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp darbeye karşı koyanlar AK Parti ve MHP'nin seçmenleriydi' dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Öztrak, şu cevabı verdi:

    "Cumhurbaşkanının üslubu bu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak milleti sürekli bölmeye çalışıyor. 15 Temmuz akşamı tüm millet sokağa çıktı. Bizim grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz Meclise ilk giden milletvekilleriydi. Orada kurşunların, bombaların altında toplantılar yaptılar. O gün kendilerine çıkıp teşekkür edenler, bugün kalkıp bu lafı söylüyorlarsa, bu millete yazıktır, günahtır, ayıptır".

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Volkan Furuncu
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    "CHP'nin HDP ile işbirliği yaptığına yönelik iddiaların" sorulduğu Öztrak, kimseden gizli, saklılarının olmadığını, İYİ Parti ile ittifaklarını açıkladıklarını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aday gösterdiklerini söyledi.

    "MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinin" hatırlatıldığı Öztrak, "Biz, o seviyeye inmeyelim. O seviyede siyasetin memlekete hiçbir hayrı yoktur" açıklamasını yaptı.

    'YATAY MİMARİ YAPACAK YER BIRAKMADINIZ'

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye ile alt düzeyde ilişkilerimizi sürdürüyoruz' dedi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? sorusuna Öztrak, "Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Adana Mutabakatı'na geri dönüş yaptığında bunun artık Suriye Hükümetiyle görüşme anlamına geleceğini söylemiştik. Hep söylüyorum, yavaş yavaş o noktaya doğru gidiyoruz" yanıtını verdi.

    İktidarın, ABD ve Moskova ile görüşmeden sonra "Adana Mutabakatı'nı" çıkardığını savunarak, "Çok yakında 'kardeşim Esad' muhabbetine döneriz" dedi.

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dikey mimari bizim kültürümüzde yok.' dedi bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Sanki İstanbul'daki o gökdelenleri biz yaptırdık. O kupon arazilere, o gökdelen yapma iznini sanki biz verdik. Bunları bıraksınlar, ayıptır. 17 yıldır iktidardalar, İstanbul'da daha uzun süredir iktidardalar şimdi kalkmışlar İstanbul'un beton yığınına dönmesini eleştiriyorlar. 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' demişler. Yaptıkları iş ortada. İstanbul'u ne hale getirdikleri ortada".

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz/Cumhurbaşkanlığı
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    İktidarın seçim öncesi "yatay mimari" dediğine dikkati çeken Öztrak, "Yapacağınızı yaptınız, mahvettiniz zaten. Daha ne yapacaksınız? Yatay mimari yapacak yer de bırakmadınız İstanbul'da." ifadesini kullandı.

    'OYLARI BÖLECEĞİ KANAATİNDE DEĞİLİM'

    "Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki 'Eğer metro yaptırmak istiyorsanız, hükümetle iş birliği yapmak zorundasınız. Hükümetle aranız iyi değilse, metroyu nasıl yaptıracaksınız?' dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Öztrak, şu karşılığı verdi:

    "Soru şu, siz kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Cumhurbaşkanı orada tutup da belediyelerin paylarını belirleme yetkisi aldı diye kendi keyfine göre belediyelere verilecek paraları belirlediğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı, biz rahat bırakacak mıyız kendisini? Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Geçsinler bunları. Miletin parasını, milletin belediyelerine en adil biçimde dağıtacaklar, bunun 'lami cimi' yok. Bunu yapmak zorundalar".

    "CHP'den ayrılan bazı isimlerin DSP'den aday olmasının oyları bölüp bölmeyeceğinin" sorulduğu Öztrak, "Bir partiden aday olamayınca, diğer bir partiden aday olmak üzere parti değiştirmek milletimizin teveccüh ettiği bir tavır değildir. Ben, buna tevessül edenlerin partimizin oylarını böleceği kanaatinde değilim" diye konuştu.

    "İttifak sonrası bazı ilçelerde CHP yönetimleri boşalmıştı. Bunlara atama yapıldı mı?" sorusu üzerine Öztrak, bunların atamalarının yapılacağını sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, İYİ Parti, MHP, AK Parti, CHP, Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye, İstanbul, Türkiye
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