Çanakkale'de derede kaybolan otomobilde 4 gençten 3'ünün cesedi bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolmasının ardından, 3 gün sonra bulunan otomobildeki cansız bedenlerin, lise öğrencileri Ferhat Çil ve Batuhan Kızıl ile Mehmet Yalçın'a ait olduğu belirlendi.

Otomobilde bulunan üç cesedin kimlikleri, savcının yaptığı incelemenin ardından ailelerine teşhis ettirilerek belirlendi.

Sürücü koltuğunda bulunan cesedin, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ferhat Çil'e (16) ait olduğu tespit edildi. Arka koltuktaki cesetlerin ise Çil'in okul arkadaşı Batuhan Kızıl (16) ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1. sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'a (16) ait olduğu belirlendi.

BARIŞ KURT'U ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Cenazeler, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İçi çamurla dolu 17 AAC 010 plakalı otomobil ise vinç yardımıyla çekiciye konularak, otoparka götürüldü.

Kayıp olan dördüncü genç Barış Kurt'u arama çalışmalarına sabah saatlerinde başlanacak.

OLAY

İçinde iki gencin bulunduğu otomobilin Akköy köyündeki Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede 1 Şubat gecesi kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Dün, derede kaybolan otomobilde iki gencin daha olabileceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.